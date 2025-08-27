Colo Colo pone la fecha límite para sellar a su nuevo entrenador: “Acordamos un directorio extraordinario”

Durante la jornada de este miércoles, los directores de Blanco y Negro se reunieron en la Casa Alba para comenzar a definir quién será el nuevo entrenador de Colo Colo.

Alfredo Stöhwing, expresidente de la institución y uno de los principales nombres del Bloque Vial-Ruiz-Tagle, respondió a la prensa tras las conversaciones y confirmó la fecha en que se sellará la contratación del nuevo DT.

“Conversamos profundamente sobre el tema. Todos tenemos el ánimo de resolverlo lo antes posible, pero también de tomar la mejor decisión, porque es un entrenador que va a firmar por un año y medio. Acordamos citar un directorio extraordinario para el día sábado, donde se va a tomar la decisión”, comenzó diciendo.

“Hay cuatro o cinco nombres, que son los que han estado circulando, se han entrevistado y obviamente hay que tener conversaciones para definir los temas contractuales. Vamos a llegar con eso lo más ajustado posible para tomar la decisión el sábado”, agregó.

Respecto a Gustavo Quinteros, el candidato que más fuerza ha tomado en los últimos días, señaló: “No está descartado. Son situaciones distintas (no renovar su contrato en 2023), pero Gustavo es un entrenador de calidad, que hizo muchas cosas buenas por el club, así que está perfectamente considerado”.