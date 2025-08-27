;

Colo Colo pone la fecha límite para sellar a su nuevo entrenador: “Acordamos un directorio extraordinario”

Alfredo Stöhwing, director de Blanco y Negro señaló que “Todos tenemos el ánimo de resolverlo lo antes posible, pero también de tomar la mejor decisión”.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Colo Colo pone la fecha límite para sellar a su nuevo entrenador: “Acordamos un directorio extraordinario”

Colo Colo pone la fecha límite para sellar a su nuevo entrenador: “Acordamos un directorio extraordinario” / Colo Colo

Durante la jornada de este miércoles, los directores de Blanco y Negro se reunieron en la Casa Alba para comenzar a definir quién será el nuevo entrenador de Colo Colo.

Alfredo Stöhwing, expresidente de la institución y uno de los principales nombres del Bloque Vial-Ruiz-Tagle, respondió a la prensa tras las conversaciones y confirmó la fecha en que se sellará la contratación del nuevo DT.

“Conversamos profundamente sobre el tema. Todos tenemos el ánimo de resolverlo lo antes posible, pero también de tomar la mejor decisión, porque es un entrenador que va a firmar por un año y medio. Acordamos citar un directorio extraordinario para el día sábado, donde se va a tomar la decisión”, comenzó diciendo.

Revisa también:

ADN

“Hay cuatro o cinco nombres, que son los que han estado circulando, se han entrevistado y obviamente hay que tener conversaciones para definir los temas contractuales. Vamos a llegar con eso lo más ajustado posible para tomar la decisión el sábado”, agregó.

Respecto a Gustavo Quinteros, el candidato que más fuerza ha tomado en los últimos días, señaló: “No está descartado. Son situaciones distintas (no renovar su contrato en 2023), pero Gustavo es un entrenador de calidad, que hizo muchas cosas buenas por el club, así que está perfectamente considerado”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad