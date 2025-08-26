Taylor Swift y Travis Kelce: el anillo de compromiso que deslumbran al mundo

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce ha capturado la atención mundial, no solo por la unión de dos grandes figuras del entretenimiento y el deporte, sino también por el deslumbrante anillo que la cantante luce en su dedo.

La joya, diseñada en colaboración con el propio Kelce y el orfebre Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, destaca por su elegancia atemporal y valoración estimada en $550.000 dólares.

La pieza presenta un diamante antiguo de corte brillante estilo Old Mine, conocido por su forma cojín y facetas gruesas que capturan la luz de manera excepcional.

Este tipo de diamante, apreciado por su brillo romántico y su historia, fue tallado a mano, lo que le otorga un carácter único y artesanal.

El diamante central está engastado en una banda de oro amarillo de 18 quilates, con detalles grabados a mano que aportan un toque vintage, evocando las joyas de los siglos XVIII y XIX.

El valor del anillo ha sido objeto de especulación entre expertos en joyería. Algunos estiman que la pieza podría tener un valor de hasta $5 millones de dólares, debido a la rareza del diamante antiguo y su tamaño, que se estima entre 7 y 10 quilates.

Pero la versión más aceptada es la del joyero Benjamin Khordipour de Estate Diamond Jewelry, quien sugieren que el precio podría rondar los $550.000, destacando la calidad del diamante y el trabajo artesanal en su confección.

Un toque personal

Lo que hace aún más especial a esta joya es la participación activa de Travis Kelce en su diseño, lo que tiene valor emocional y estético.

En su colaboración con Lubeck, el futbolista americano quiso crear una pieza que reflejara tanto su amor por Taylor como su aprecio por la estética vintage.

Este enfoque personalizado ha sido ampliamente elogiado por expertos en joyería, quienes destacan la combinación de elementos tradicionales con un toque moderno.

Un símbolo de amor y lujo

Más allá de su valor material, el anillo de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce simboliza una unión basada en el amor, el compromiso y el aprecio por la belleza atemporal.

La elección de un diamante antiguo, combinado con un diseño personalizado, refleja la intención de crear una joya que no solo sea deslumbrante, sino también significativa y perdurable.

Este anillo no solo marca el inicio de una nueva etapa en la vida de la pareja, sino que también establece un estándar de lujo y elegancia en el mundo de las celebridades.

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, sellado con este espectacular anillo, ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento y la moda, consolidándose como uno de los momentos más emblemáticos del año.