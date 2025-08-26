;

VIDEOS. Denuncian a influencer venezolana por presunto maltrato y abandono de su mascota en Vitacura

Registros difundidos por vecinos y compartidos por un creador de contenido describen confinamiento e insalubridad; la influencer aún no responde.

Mario Vergara

influencer Chely Schneider por presunto maltrato animal

influencer Chely Schneider por presunto maltrato animal / Mario Andrés Vergara Escobar

La influencer venezolana Chely Schneider, con más de 7 millones de seguidores en TikTok y 1.1 millones en Youtube, quedó en el centro de cuestionamientos tras la difusión de videos que mostrarían a su cachorro en condiciones preocupantes en el balcón de su departamento en Vitacura. Los registros comenzaron a circular esta semana y motivaron críticas y denuncias en redes sociales.

Los primeros videos fueron difundidos por el creador de contenido Danilo 21, quien expuso el caso señalando que vecinos entregaron el material luego de alertar la situación mediante la aplicación Sosafe. En esas imágenes se observaría al animal aparentemente confinado en el exterior del domicilio.

Una segunda grabación, compartida a través de X (ex Twitter), muestra al cachorro en un entorno descrito como insalubre, con desechos en el mismo espacio donde permanecía. Las publicaciones que acompañan los registros hablan de “abandono animal y posible maltrato”, y apuntan a que se trataría de un cachorro de 2 a 3 meses.

Reacciones y estado del caso

Hasta el cierre de esta nota, Chely Schneider no se ha referido públicamente a las denuncias. En redes sociales se multiplicaron los comentarios de usuarios que piden esclarecer los hechos y verificar el estado del animal.

De acuerdo con lo divulgado por los autores de las publicaciones, las advertencias ciudadanas se originaron en el entorno vecinal y escalaron a plataformas abiertas. No obstante, no se reportan, en los registros difundidos, acciones oficiales informadas por autoridades a cargo respecto del caso.

Radicada en Chile desde hace siete años, Schneider es conocida por contenidos ligados a autoestima, amor propio, consejos de belleza y humor. Actualmente supera los 7,5 millones de seguidores en TikTok y acumula más de 598 millones de “me gusta” en esa plataforma.

