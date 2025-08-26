;

¡Mostró el anillo! Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso con románticas fotos en redes sociales

En su mensaje, la pareja bromeó diciendo: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”.

Nelson Quiroz

Este martes, la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce confirmaron su compromiso.

La noticia fue anunciada por la artista a través de una publicación en Instagram, acompañada de fotos del momento de la propuesta y una imagen de su anillo de compromiso.

BALTIMORE, MARYLAND - JANUARY 28: Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs (L) celebrates with Taylor Swift after defeating the Baltimore Ravens in the AFC Championship Game at M&T Bank Stadium on January 28, 2024 in Baltimore, Maryland. (Photo by Patrick Smith/Getty Images) / Patrick Smith

En su mensaje, Swift bromeó diciendo: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”.

La relación entre Swift y Kelce comenzó en el verano de 2023, cuando Kelce mencionó en su podcast “New Heights” que había intentado sin éxito entregarle un brazalete con su número durante el concierto de Swift en Kansas City.

Poco después, comenzaron a salir en privado y, en septiembre de 2023, hicieron pública su relación cuando Swift asistió a un partido de los Kansas City Chiefs.

Desde entonces, han sido una pareja frecuente en eventos públicos, con Swift apoyando a Kelce en varios partidos y él acompañándola en sus conciertos. Su relación ha sido ampliamente seguida por los medios y sus seguidores, quienes han expresado su entusiasmo por la noticia del compromiso.

