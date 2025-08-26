Su pololo le enseñaba a manejar: conductora cae al canal San Carlos en La Florida

Durante la noche de este lunes, un automóvil cayó al canal San Carlos, en la comuna de La Florida, región Metropolitana, luego de que su conductora perdiera el control.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas a la altura de Avenida Tobalaba con Las Tinajas, cuando un joven le estaba enseñando a conducir a su polola, quien iba al volante.

Sin embargo, la mujer perdió el control del vehículo, cayendo al cauce, lo que generó un operativo de rescate por parte de Carabineros, Bomberos y personal municipal, los cuales rescataron con vida a la pareja.

“Presencia de alcohol”

La teniente Milena Vergara, de la Prefectura Cordillera, dijo que al realizar un examen respiratorio a ambos involucrados “se detecta la presencia de alcohol , por lo cual se da cuenta al juzgado policial local correspondiente”.

El vehículo aún no ha sido sacado desde el canal San Carlos, siendo arrastrado varios metros por la corriente. Se estaría a la espera de una grúa especializada para retirarlo.