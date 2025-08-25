Desbordes confirma suspensión de la rectora del Instituto Nacional tras agresión entre estudiantes

La Municipalidad de Santiago confirmó la suspensión de la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, a raíz de la agresión sufrida por un estudiante de tercero medio al interior del establecimiento. La decisión fue comunicada por el alcalde Mario Desbordes, quien calificó los hechos como de “carácter gravísimo”.

De acuerdo con el alcalde, el episodio se originó hace unas semanas y estaría vinculado a una “funa” organizada por alumnos de cuarto medio contra un estudiante de tercero por temas personales. El establecimiento habría tomado conocimiento de amenazas previas, que luego se concretaron en la agresión.

“Un grupo de estudiantes de cuarto medio ingresó a una sala y golpeó, dejando con lesiones graves, a un estudiante de tercer año medio”, detalló Desbordes. El caso activó protocolos internos y dio paso a la apertura del sumario para establecer eventuales responsabilidades administrativas.

Desde el municipio precisaron que la suspensión de la rectora es de carácter preventivo, se originó en el curso del sumario y no constituye una sanción. En esa condición, la remuneración de Carolina Vega se mantiene íntegra, mientras se recaban antecedentes y se adoptan eventuales medidas posteriores.

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que encabeza la indagatoria penal por las lesiones graves ocasionadas al estudiante afectado. En tanto, el sostenedor y el equipo directivo interino continúan coordinando acciones para garantizar la seguridad al interior del liceo.