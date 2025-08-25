;

VIDEO. Sinagoga más antigua de Santiago es vandalizada por cuarta vez: habían personas rezando en su interior

El recinto fue atacado durante el Shabat, sumándose a incidentes en Viña del Mar, Valdivia, Temuco y Concepción.

Martín Neut

Sinagoga Bicur Jolim

Sinagoga Bicur Jolim / Crédito: Carlos Figueroa Rojas

La sinagoga Bicur Jolim, ubicada en Avenida Matta y la más antigua de Santiago, fue vandalizada por cuarta vez, esta vez durante la celebración del Shabat (sábado) mientras un grupo de fieles rezaba en su interior.

El hecho se suma a una serie de ataques similares en los últimos meses contra lugares de culto judío en Viña del Mar, Valdivia, Temuco y Concepción, lo que ha encendido alertas tanto a nivel nacional como internacional.

Organismos como la ONU y el Departamento de Estado de Estados Unidos han advertido sobre un incremento del antisemitismo en Chile, reflejado en profanaciones, discursos de odio y hostigamientos.

Palabras desde la Comunidad Judía

Desde la Comunidad Judía de Chile, su vocero Gabriel Silber sostuvo que “tras los ataques del 7 de octubre de 2023, el antisemitismo se transformó en una emergencia global”.

Lamentó, sin embargo, que en Chile exista “invisibilización y negación de esta realidad por parte de las autoridades, lo que deriva en inacción”.

Agregó que “acá el móvil de los ataques no es Israel sino los chilenos que sufren el odio y la constante estigmatización por el solo hecho de ser judíos”, acusando que “no vemos real preocupación la postura del Estado chileno frente al tema”.

