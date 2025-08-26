Lluvia y nieve en la región Metropolitana: este es el “día clave” en el que volverían las precipitaciones a Santiago / Rodrigo Sáenz

Con una mínima por sobre los 4 grados comenzó este martes 26 de agosto en Santiago, jornada en la cual se espera un día soleado.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, la capital tendrá cielos despejados y una máxima de hasta 26 grados.

Sin embargo, y pese a que este pronóstico regirá para gran parte de la semana, tanto la lluvia como la nieve podrían volver a la región Metropolitana.

Lluvia y la nieve a la región Metropolitana

El portal meteorológico Meteored detalla que si bien las altas temperaturas marcarán las próximas jornadas en Santiago, la lluvia y la nieve regresarían a la capital esta semana.

Esta situación se daría durante el viernes 29 de agosto por la llegada de una baja segregada en altura, la cual provocaría cambios significativos en las condiciones meteorológicas, incrementando la probabilidad de precipitaciones, además de nevadas en zonas cordilleranas de la región Metropolitana.

Sin embargo, desde el portal meteorológico destacan que esta baja segregada en altura suelen ser erráticos y complejos de pronosticar, motivo por el cual hicieron hincapié en que la evolución del evento debe seguirse con atención en caso de posibles cambios.