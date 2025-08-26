;

FOTOS. Renuncia seremi de Energía en Aysén tras polémicas por publicaciones contra Sebastián Piñera

Exseremi ofreció disculpas públicas y afirmó que su compromiso era colaborar con todos los sectores para un desarrollo energético sostenible.

Martín Neut

Sandra Maldonado Garcés

Sandra Maldonado Garcés

La recién nombrada seremi de Energía en Aysén, Sandra Maldonado Garcés, presentó su renuncia apenas un día después de asumir el cargo, luego de que se hicieran públicas antiguas publicaciones en sus redes sociales con críticas y burlas hacia el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

El Ministerio de Energía informó que la renuncia se hizo efectiva el 26 de agosto de 2025 y que, de manera transitoria, asumirá la cartera el seremi de Economía, Fomento y Turismo de Aysén, Felipe Rojas Pizarro, mientras se define un reemplazo definitivo.

Los mensajes cuestionados los reveló Radio BioBío, publicados en 2020, incluían comentarios irónicos sobre Piñera, críticas a Carabineros y comentarios sarcásticos sobre la muerte del empresario Agustín Edwards Eastman.

Uno de los textos difundidos decía: “Cabros, si me piteo a Piñera me llevarían cigarros a la cárcel?”, con la propia Maldonado respondiendo: “Y dos veces por semana”.

“Ofrezco mis sinceras disculpas”

Ante la difusión de estos antecedentes, Maldonado reconoció su error y ofreció disculpas: “Las publicaciones recogidas de mis redes sociales privadas no se condicen con los principios de la democracia y su publicación, evidentemente, fueron un error. Ofrezco mis sinceras disculpas a quienes se puedan haber sentido ofendidos”.

Además, afirmó que su compromiso “siempre fue trabajar con representantes de todos los sectores políticos” para impulsar un desarrollo energético sostenible en la región.

