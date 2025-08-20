;

No solo lluvia: Meteorología emite nuevos avisos por nieve y tormentas eléctricas para estas regiones de Chile

Revisa aquí lo que señaló la Dirección Meteorológica a través de su sistema de alerta.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Getty Images

Esta semana la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió nuevos avisos ante la llega de tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

Todo se debe a la inestabilidad propia de un nuevo sistema frontal que ya fue anunciado en el pronóstico del tiempo del país y que dejará abundantes lluvias.

Revisa también:

ADN

Los primeros efectos de la condición se sentirán desde la tarde y hasta la noche de este miércoles 20 de agosto en las regiones de Los Lagos (Chiloé) y Aysén (Insultar Norte).

Posteriormente, lo mismo podría ocurrir desde horas de la tarde de este jueves 21 de agosto hasta la madrugada del viernes 22. En este caso, los lugares involucrados son:

  • Región de Ñuble (zonas de Litoral, Cordillera Costa, Valle)
  • Región del Biobío (zonas de Litoral, Cordillera Costa, Valle)

Eso sí, también hay probabilidad de nevadas debido al frente frío. Una situación que aumenta el riesgo de desplazamiento.

Entre jueves y viernes las precipitaciones sólidas consideran a:

  • Región de Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos)
  • Región de Valparaíso (Cordillera, Precordillera y valles precordilleranos)
  • Región de Metropolitana (Cordillera y Precordillera)
  • Región de O’Higgins (Cordillera y Precordillera)
  • Región de Maule (Cordillera y Precordillera)
  • Región de Ñuble (Precordillera)
  • Región de Biobío (Cordillera Costa, Precordillera)

Si se habla de cifras, en la RM se podría recibir entre 60 y 80 centímetros en la cordillera. Mientras, la precordillera llegaría a 30 centímetros.

Desde la madrugada y hasta la mañana del viernes el asunto podría decir presente en:

  • Región de La Araucanía (Precordillera)
  • Región de Los Ríos (Cordillera Costa, Precordillera)
  • Región de Los Lagos (Cordillera Costa, Precordillera, Chiloé, Patagonia Subandina)

En estos y otras actualizaciones sobre alertas/avisos se pueden revisar en el sitio web de MeteoChile, pinchando aquí.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad