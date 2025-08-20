No solo lluvia: Meteorología emite nuevos avisos por nieve y tormentas eléctricas para estas regiones de Chile

Esta semana la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió nuevos avisos ante la llega de tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

Todo se debe a la inestabilidad propia de un nuevo sistema frontal que ya fue anunciado en el pronóstico del tiempo del país y que dejará abundantes lluvias.

Los primeros efectos de la condición se sentirán desde la tarde y hasta la noche de este miércoles 20 de agosto en las regiones de Los Lagos (Chiloé) y Aysén (Insultar Norte).

Posteriormente, lo mismo podría ocurrir desde horas de la tarde de este jueves 21 de agosto hasta la madrugada del viernes 22. En este caso, los lugares involucrados son:

Región de Ñuble (zonas de Litoral, Cordillera Costa, Valle)

(zonas de Litoral, Cordillera Costa, Valle) Región del Biobío (zonas de Litoral, Cordillera Costa, Valle)

Eso sí, también hay probabilidad de nevadas debido al frente frío. Una situación que aumenta el riesgo de desplazamiento.

Entre jueves y viernes las precipitaciones sólidas consideran a:

Región de Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos)

Región de Valparaíso (Cordillera, Precordillera y valles precordilleranos)

Región de Metropolitana (Cordillera y Precordillera)

(Cordillera y Precordillera) Región de O’Higgins (Cordillera y Precordillera)

Región de Maule (Cordillera y Precordillera)

Región de Ñuble (Precordillera)

Región de Biobío (Cordillera Costa, Precordillera)

Si se habla de cifras, en la RM se podría recibir entre 60 y 80 centímetros en la cordillera. Mientras, la precordillera llegaría a 30 centímetros.

Desde la madrugada y hasta la mañana del viernes el asunto podría decir presente en:

Región de La Araucanía (Precordillera)

Región de Los Ríos (Cordillera Costa, Precordillera)

Región de Los Lagos (Cordillera Costa, Precordillera, Chiloé, Patagonia Subandina)

En estos y otras actualizaciones sobre alertas/avisos se pueden revisar en el sitio web de MeteoChile, pinchando aquí.