Ministra Orellana critica las declaraciones de Lautaro Carmona sobre salida de Marcel: “Podría guardarse algunas declaraciones”

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió este martes a los comentarios de Lautaro Carmona sobre la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda, señalando que "Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones".

Según la secretaria de Estado, a pesar de la renuncia de Marcel, “hemos seguido trabajando en lo que a mí respecta, que son los proyectos que llevamos con Hacienda (…) y hemos seguido con el mismo ritmo de trabajo".

Carmona, en declaraciones a Radio Nuevo Mundo, cuestionó al exministro por no haber logrado mejorar recursos para salud y educación, indicando que existieron “muchas observaciones críticas de los trabajadores públicos, de otros sectores”.

Llamado a unidad

En contraste, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, valoró la gestión de Marcel: “Cuando fui ministra logramos romper esa traba y conformar una dupla muy positiva para sacar adelante importantes iniciativas".

Orellana aprovechó la instancia para hacer un llamado al oficialismo a mostrar unidad y apoyar a Jara: “Que todo el oficialismo contribuyera, que sea su liderazgo el que se muestre, y no voces particulares”.

Orellana llamó a la unidad del oficialismo y a destacar a Jara: “Es importante que la candidata sea quien pueda hablar y mostrar sus atributos (…) se van a estar pagando las primeras PGU aumentadas, gracias a la reforma de pensiones, a las mayores de 82 años, que en su mayoría son beneficiarias mujeres“.