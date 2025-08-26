;

Ministra Orellana critica las declaraciones de Lautaro Carmona sobre salida de Marcel: “Podría guardarse algunas declaraciones”

La titular de la Mujer subraya continuidad de proyectos y logros sociales, mientras insta a la campaña de Jara a concentrarse en su liderazgo y resultados.

Martín Neut

Antonia Orellana

Antonia Orellana / Sebastian Beltran Gaete

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió este martes a los comentarios de Lautaro Carmona sobre la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda, señalando que "Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones".

Según la secretaria de Estado, a pesar de la renuncia de Marcel, “hemos seguido trabajando en lo que a mí respecta, que son los proyectos que llevamos con Hacienda (…) y hemos seguido con el mismo ritmo de trabajo".

Revisa también:

ADN

Carmona, en declaraciones a Radio Nuevo Mundo, cuestionó al exministro por no haber logrado mejorar recursos para salud y educación, indicando que existieron “muchas observaciones críticas de los trabajadores públicos, de otros sectores”.

Llamado a unidad

En contraste, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, valoró la gestión de Marcel: “Cuando fui ministra logramos romper esa traba y conformar una dupla muy positiva para sacar adelante importantes iniciativas".

Orellana aprovechó la instancia para hacer un llamado al oficialismo a mostrar unidad y apoyar a Jara: “Que todo el oficialismo contribuyera, que sea su liderazgo el que se muestre, y no voces particulares”.

Orellana llamó a la unidad del oficialismo y a destacar a Jara: “Es importante que la candidata sea quien pueda hablar y mostrar sus atributos (…) se van a estar pagando las primeras PGU aumentadas, gracias a la reforma de pensiones, a las mayores de 82 años, que en su mayoría son beneficiarias mujeres“.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad