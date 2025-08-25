Uno de los culebrones del mercado de fichajes de invierno en Chile fue la fallida salida de Matías Sepúlveda de Universidad de Chile. El volante estuvo a punto de partir al Vitória de Brasil, pero de un momento a otro las negociaciones se diluyeron.

La decisión hubiese sido, cuanto menos, extraña, puesto que el club se encuentra en zona de descenso y, durante la jornada de este lunes, sufrió una goleada feroz a manos de Flamengo.

El “Mengao” se impuso por 8-0 con anotaciones de Giorgian de Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo, un doblete de Samuel Lino y un hat-trick de Pedro.

Pedro, el mejor 9 del continente.



Por escándalo. pic.twitter.com/wCGhowQ65q — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 26, 2025

Este último se encargó de anotar uno de los mejores goles en lo que va del año, sacándose de encima a dos rivales con un “látigo” dentro del área para posteriormente definir con un sutil toque ante el portero.

Con fichajes de nivel europeo como Saúl Ñíguez, Emerson Royal, Jorginho y compañía, Flamengo ya se instala en la primera posición del Brasileirao y se consolida como uno de los principales candidatos a quedarse con la Copa Libertadores.