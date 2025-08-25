Independiente insiste en defenderse tras la barbarie en Avellaneda: “Más de 90 socios nos reportan haber sido agredidos”

La barbarie ocurrida en Avellaneda sigue sumando capítulos a la espera de las sanciones de Conmebol, tanto para Independiente como para la Universidad de Chile.

Durante la jornada de este lunes, desde las redes sociales del club argentino se compartió un comunicado en el que detallan testimonios de hinchas locales que fueron agredidos por proyectiles lanzados desde la galería visitante.

“A raíz de los hechos de violencia que se vivieron en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles 20 de agosto, desde el Club Atlético Independiente nos pusimos en contacto con los socios y socias que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni Baja y Garganta nro. 1”, comenzaron escribiendo.

“De las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante. Seguimos escuchando sus testimonios y nos estaremos comunicando con cada uno de ellos para brindarles asesoría legal y contención”, continuaron.

Cabe recordar que el propio presidente de Independiente, Néstor Grindetti, sostiene que el equipo argentino es la víctima de la situación vivida el pasado miércoles y espera que la Conmebol los mantenga en la Copa Sudamericana.