No solo los pollos con problemas: confirman primer brote de listeriosis en Argentina vinculado a queso contaminado

Es una enfermedad poco común, pero de gran riesgo debido a su alta mortalidad en mujeres embarazadas, recién nacidos, personas mayores y quienes tienen el sistema inmunológico comprometido.

El Ministerio de Salud de la Nación informó la detección del primer brote de listeriosis en Argentina, asociado al consumo de un queso criollo de producción industrial a pequeña escala.

Se trata de una enfermedad poco frecuente, pero considerada de alto riesgo por su elevada mortalidad en embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con defensas debilitadas.

Los casos comenzaron a registrarse entre fines de 2024 y lo que va de 2025 en tres jurisdicciones: provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Tucumán.

La investigación epidemiológica, dada a conocer el 12 de agosto, incluyó entrevistas a pacientes y familiares, así como el análisis de 26 muestras de alimentos listos para consumo, permitió identificar la presencia de Listeria monocytogenes en cinco de ellas. La coincidencia genética más clara se halló en un queso criollo, lo que llevó a establecer un vínculo directo con la planta productora.

El informe oficial advirtió que la cepa detectada pertenece al “complejo clonal hipervirulento 1”, lo que incrementa la peligrosidad del brote. Por esta razón, las autoridades remarcaron la necesidad de reforzar las buenas prácticas de manufactura en la industria alimentaria, aumentar la fiscalización en los lugares de elaboración y distribución, y garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias.

La listeriosis se contrae al ingerir alimentos contaminados, como lácteos, carnes, verduras o productos que hayan estado en contacto con suelos infectados. En adultos suele presentarse como un cuadro gastrointestinal, pero puede evolucionar a septicemia, neumonía o meningitis. En embarazadas, el impacto es especialmente grave, pudiendo provocar abortos espontáneos, partos de mortinatos o la muerte neonatal.

El Ministerio de Salud recomendó a la población extremar cuidados en la manipulación de alimentos y evitar el consumo de lácteos no pasteurizados. Asimismo, instó a los productores a garantizar procesos seguros que impidan la propagación de la bacteria.

En tanto, hace unos días, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó la suspensión temporal de las importaciones de productos avícolas desde Argentina, luego de que el SENASA confirmara un brote de influenza aviar altamente patógena en un plantel de Los Toldos, provincia de Buenos Aires.

La decisión tiene como objetivo proteger el estatus sanitario de Chile, que desde agosto de 2023 se mantiene libre de esta enfermedad en aves de corral.

