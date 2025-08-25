;

Alerta por brote de influenza aviar: SAG suspende temporalmente importaciones avícolas desde Argentina

La medida fue dada a conocer por el mismo Servicio Agrícola y Ganadero, y afecta a varios productos.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Edwin Remsberg

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) anunció la suspensión temporal de las importaciones de productos avícolas provenientes de Argentina, tras confirmarse un brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en un establecimiento avícola de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, notificado por SENASA Argentina.

La medida busca resguardar el estatus sanitario de Chile, que se mantiene libre de influenza aviar en aves de corral desde agosto de 2023.

ADN

Agencia Uno

Como parte de la emergencia, el SAG solicitó a SENASA suspender la certificación de exportación hacia Chile de aves ornamentales, mascotas y de recreación; carne de ave fresca, enfriada o congelada; cabezas y patas comestibles; huevos con cáscara para consumo humano; y productos cárnicos procesados que contengan carne de ave fresca.

Solo se permitirán exportaciones con fechas de producción hasta el 4 de agosto de 2025, mientras que productos elaborados a partir del 5 de agosto quedarán prohibidos.

Revisa también

ADN

Entre julio de 2024 y agosto de 2025, Chile importó 7.648 toneladas de carne de ave desde Argentina, equivalentes al 8% del total de importaciones del producto en ese período, que suman 96.475 toneladas. En el caso de los huevos frescos, 704 toneladas provinieron de Argentina, representando un 30% del volumen importado.

Brasil continúa siendo el principal proveedor avícola, y aunque enfrentó un brote de influenza aviar hace algunos meses, ya recuperó su condición de país libre de la enfermedad, permitiéndose nuevamente sus exportaciones hacia Chile.

Frente a la situación, el SAG elevó su nivel de alerta y reforzó la vigilancia sanitaria en todo el país, instando a los dueños de aves de corral a extremar las medidas de bioseguridad y reportar de inmediato cualquier signo de enfermedad o mortalidad inusual. La detección temprana es clave para prevenir la propagación del virus.

