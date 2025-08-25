Diabetes en Chile: cómo afecta esta enfermedad a los hombres y mujeres

La diabetes es una de las principales causas de muerte en Chile y afecta de manera distinta a hombres y mujeres.

Según datos del Ministerio de Salud (Minsal), más de un 12% de la población adulta vive con esta enfermedad, siendo la diabetes tipo 2 la más frecuente.

Y un reciente estudio presentado en el Congreso de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes reveló que el impacto de la enfermedad varía según el sexo y la edad.

¿Cómo afecta la diabetes a los hombres y a las mujeres?

Mientras los hombres con diabetes tipo 2 presentan mayor riesgo de infarto y mortalidad cardiovascular, en las mujeres con diabetes tipo 1 el peligro es más elevado durante toda la vida.

Los investigadores señalan que estas diferencias se deben tanto a factores biológicos como sociales. En los hombres, la acumulación de factores de riesgo modificables —como obesidad, hipertensión y tabaquismo— acelera el daño cardiovascular.

En el caso de las mujeres, la pérdida de la protección hormonal y un menor acceso a tratamientos intensivos contribuyen a un peor pronóstico.

En Chile, expertos advierten que la detección temprana es clave. Y mantener un peso saludable, controlar la presión arterial, realizar actividad física regular son medidas que reducen significativamente las complicaciones.