;

Esta es la sorprendente cantidad de pan que una persona tendría que comer para subir un kilo, según un nutricionista

El profesional abordó en redes sociales la afirmación de que “el pan engorda”, desatando diversas reacciones entre los usuarios.

Ruth Cárcamo

Esta es la sorprendente cantidad de pan que una persona tendría que comer para subir un kilo, según un nutricionista

Uno de los alimentos más populares entre los chilenos es el pan, pero esta querida comida suele ser restringida en las dietas. Al respecto, un nutricionista reveló cuánto se tiene que comer en una semana para ganar un kilo de peso.

Se trata de Daniel Rojas, conocido en TikTok e Instagram como ‘El nutri gen Z’, quien cuestionó la popular afirmación de que “el pan engorda”, desatando una serie de reacciones entre los usuarios.

ADN

Getty Images | Imagen referencial / ampueroleonardo

En detalle, el profesional partió con la pregunta: “¿Cuántos panes tendrías que consumir en una dieta basada solamente de pan en una semana para ganar un kilo de peso?”.

“Tendría que comer...”

“Un hombre de 70 kilos tendría que comer aproximadamente 64 panes en una semana”, añadió Daniel Rojas.

Revisa también

ADN

Finalmente, enfatizó que “no es el alimento en sí, es la cantidad de alimentos en una semana, en dos semanas, en un mes, lo que hace ganar peso, no un alimento por sí solo”.

Revisa aquí el video del nutricionista:

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad