Esta es la sorprendente cantidad de pan que una persona tendría que comer para subir un kilo, según un nutricionista

Uno de los alimentos más populares entre los chilenos es el pan, pero esta querida comida suele ser restringida en las dietas. Al respecto, un nutricionista reveló cuánto se tiene que comer en una semana para ganar un kilo de peso.

Se trata de Daniel Rojas, conocido en TikTok e Instagram como ‘El nutri gen Z’, quien cuestionó la popular afirmación de que “el pan engorda”, desatando una serie de reacciones entre los usuarios.

En detalle, el profesional partió con la pregunta: “¿Cuántos panes tendrías que consumir en una dieta basada solamente de pan en una semana para ganar un kilo de peso?”.

“Tendría que comer...”

“Un hombre de 70 kilos tendría que comer aproximadamente 64 panes en una semana”, añadió Daniel Rojas.

Finalmente, enfatizó que “no es el alimento en sí, es la cantidad de alimentos en una semana, en dos semanas, en un mes, lo que hace ganar peso, no un alimento por sí solo”.

Revisa aquí el video del nutricionista: