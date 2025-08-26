Ni dos horas en cancha: el contundente debut de Jannik Sinner en el US Open 2025 / TIMOTHY A. CLARY

Este martes, en uno de los duelos atractivos de la jornada, Jannik Sinner se estrenó en el US Open 2025.

Sin embargo, los fanáticos del tenis vieron un curso avanzado de juego por parte del número 1 del mundo.

Todo considerando la rapidez y contundencia que mostró el italiano en el Arthur Ashe Stadium ante el checo Vit Kopriva, 89 del planeta.

En apenas 1 hora y 40 minutos de juego, Jannik Sinner concretó siete quiebres para imponerse por 6/1, 6/1 y 6/2.

Así, el flamante campeón de Wimbledon dejó atrás los problemas físicos que le impidieron concluir la final en Cincinnati, hilvanando ya 13 victorias en sus últimos 14 partidos.

El rival de Jannik Sinner en segunda ronda será el australiano Alexei Popyrin, 36 del planeta, que viene de eliminar al finlandés Emil Ruusuvuori.