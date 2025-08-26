;

Carlos Alcaraz revela la razón de su nuevo look tras su debut triunfal en el US Open: “La verdad es que...”

El tenista español sorprendió a todos al aparecer completamente rapado en su estreno frente al estadounidense Reilly Opelka.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El español Carlos Alcaraz (2° del ranking ATP) superó con éxito su estreno en el US Open 2025, luego de vencer en la noche de este lunes en tres sets al estadounidense Reilly Opelka (67°).

El murciano necesitó de poco más de dos horas para imponerse al norteamericano por parciales de 6-4, 7-5 y 6-4, logrando así su clasificación a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada.

ADN

No obstante, más allá del triunfo, Alcaraz se robó todas las miradas por su drástico cambio de look. El hispano sorprendió al público al aparecer completamente rapado y, en conferencia de prensa, explicó la razón de su nueva apariencia.

“Sentía que tenía el pelo muy largo y antes del torneo tenía muchas ganas de cortármelo. De repente mi hermano (Álvaro) tuvo un malentendido con la máquina y simplemente lo cortó”, relató.

“La única forma de arreglarlo era afeitarme del todo, de ahí este corte nuevo. La verdad es que no me gusta el pelo. Me estoy riendo mucho con la reacción de la gente, esa es la verdad”, agregó entre risas.

Finalmente, Alcaraz bromeó diciendo que: “Para ser sincero, no está tan mal (...) Creo que hoy me hizo ser más rápido. Si hay un lugar que se asemeja a un corte y un estilo totalmente diferente como este es Nueva York”.

