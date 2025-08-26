Cristian Garin revela lesión que lo tendrá varias semanas de baja: “No he podido competir al cien”

Luego de ser eliminado en la segunda ronda de la qualy del US Open 2025, Cristian Garin (126° del ranking ATP) informó en sus redes sociales que presentó una lesión que lo mantendrá afuera de las canchas por más de dos semanas.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el tenista chileno escribió que “este último mes y medio no he podido competir al 100 por ciento por una fascitis plantar en mi pie”.

“Voy a tomarme estas semanas de recuperación y preparación para volver con todo y llegar de a mejor forma posible a la Copa Davis y lo que queda del año”, agregó la tercera raqueta nacional.

Por último, Garin adelantó que “nos vemos en el Estadio Nacional, el 13 de septiembre”, esperanzado en la serie de Copa Davis que jugará Chile ante Luxemburgo por un cupo en las Qualifiers de 2026.