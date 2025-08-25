Con multas millonarias: la escandalosa pelea entre seleccionados de Argentina y República Dominicana en la Americup de básquetbol / FIBA Américas

En Nicaragua se está disputando la Americup masculina de básquetbol, instancia en la cual Argentina se enfrentó a República Dominicana.

Tras haber igualado a 75 en el tiempo regular, debieron ir a un overtime, donde los centroamericanos se impusieron 84-83.

Sin embargo, una vez que se cerró el partido, se produjo un tumulto en el que gran parte de ambos elencos se trenzaron a golpes.

En el encontrón, David Jones apareció como el jugador que protagonizó el conato por parte de República Dominicana, mientras que Gonzalo Bressan terminó retirándose a camarines con el rostro ensangrentado.

#FIBA | 🎥 Se forma tremenda pelea entre los jugadores de República Dominicana y Argentina tras finalizar el partido del AmeriCup 2025.



🎥 CDN Deportes pic.twitter.com/PpCvcvjAeT — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) August 24, 2025

A través de un comunicado, FIBA Américas resolvió rápidamente sanciones para ambos equipos.

A las dos federaciones se las multó con 20.000 francos suizos (casi 24 millones de pesos chilenos).

David Jones y Gonzalo Bressan, protagonistas principales de la pelea, quedaron suspendidos por dos juegos.

Juan Guerrero, Juan Suero y Ángel Delgado fueron suspendidos por una fecha en República Dominicana.

En tanto, Francisco Caffaro y Juan Vaulet recibieron la misma sanción en Argentina, sumándose una multa de 2.000 francos suizos (casi 2,5 millones de pesos) al entrenador, Pablo Prigioni.