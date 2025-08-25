;

VIDEO. Con multas millonarias: la escandalosa pelea entre seleccionados de Argentina y República Dominicana en la Americup de básquetbol

La victoria de los centroamericanos en tiempo extra desató la pelea en plena cancha.

Carlos Madariaga

En Nicaragua se está disputando la Americup masculina de básquetbol, instancia en la cual Argentina se enfrentó a República Dominicana.

Tras haber igualado a 75 en el tiempo regular, debieron ir a un overtime, donde los centroamericanos se impusieron 84-83.

Sin embargo, una vez que se cerró el partido, se produjo un tumulto en el que gran parte de ambos elencos se trenzaron a golpes.

En el encontrón, David Jones apareció como el jugador que protagonizó el conato por parte de República Dominicana, mientras que Gonzalo Bressan terminó retirándose a camarines con el rostro ensangrentado.

A través de un comunicado, FIBA Américas resolvió rápidamente sanciones para ambos equipos.

A las dos federaciones se las multó con 20.000 francos suizos (casi 24 millones de pesos chilenos).

David Jones y Gonzalo Bressan, protagonistas principales de la pelea, quedaron suspendidos por dos juegos.

Juan Guerrero, Juan Suero y Ángel Delgado fueron suspendidos por una fecha en República Dominicana.

En tanto, Francisco Caffaro y Juan Vaulet recibieron la misma sanción en Argentina, sumándose una multa de 2.000 francos suizos (casi 2,5 millones de pesos) al entrenador, Pablo Prigioni.

