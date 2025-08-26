;

Fallo histórico en Chile: Juzgado de Copiapó realiza la primera condena por suicidio femicida

El tribunal condenó al agresor a cinco años de presidio bajo libertad vigilada intensiva, marcando un hito en la justicia de género chilena.

Martín Neut

Juzgado de Garantía de Copiapó

Juzgado de Garantía de Copiapó / Agencia UNO

El Juzgado de Garantía de Copiapó condenó a Heraldo Alexander Brevis Maya por suicidio femicida, reconociendo que la violencia que ejerció sobre la víctima la llevó a quitarse la vida.

Es la primera sentencia en Chile que establece un vínculo directo entre la violencia de género y el suicidio de una mujer, conforme al artículo 390 sexies del Código Penal, incorporado por la Ley Antonia.

La investigación comenzó tras el suicidio de la mujer en septiembre de 2023 y fue liderada por la Fiscalía de Atacama, con apoyo de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional y la Brigada de Homicidios de la PDI.

El fiscal adjunto Ariel Guzmán Moya afirmó que “la coordinación con la Fiscalía Nacional y el trabajo de prueba permitió acreditar el nexo entre los actos del imputado y la muerte de la víctima”.

“Evitar la impunidad”

Ivonne Sepúlveda Sánchez, directora de la Unidad Especializada en Género, señaló que los hechos ocurrieron “en un contexto de violencia de género sistemática” y que estos delitos requieren “una mirada especial del Estado para evitar la impunidad de sus autores”.

El estudio jurídico Defensa y Justicia Abogados, querellante pro bono en representación de la familia, indicó que la justicia debe abrir caminos “para la verdad, la memoria y la protección de las mujeres”.

El tribunal impuso cinco años de presidio, que se cumplirán bajo libertad vigilada intensiva. Este fallo marca un hito histórico en la justicia chilena y refuerza la necesidad de reconocer y sancionar todas las formas de violencia de género.

