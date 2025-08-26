;

Formalizan a tres reos fugados de cárcel de Valparaíso: sujeto que los ayudó escapar queda en prisión preventiva

Tras diez días prófugos, los reos fueron recapturados y regresados a un penal de máxima seguridad.

Tras diez días prófugos, tres internos que escaparon de la cárcel de Valparaíso el pasado 15 de agosto fueron recapturados por el OS-9 de Carabineros durante la noche del sábado 23, en la ruta que une Vallenar con Copiapó.

Se trata de Claudio Alexander Fornes Vicuña (34), Jairo Adonis González Miranda (25) y Juan Israel González Quezada (27), considerados delincuentes peligrosos, quienes fueron trasladados y reingresados a un penal de máxima seguridad en Santiago.

La Fiscalía Regional de Valparaíso formalizó a los tres por el delito de quebrantamiento de condena. Como ya cumplen penas vigentes, no se aplicaron medidas cautelares adicionales.

50 días para la investigación

En paralelo, Nelson Enrique Orellana Ortiz, quien habría ayudado a los reos en su fuga y los transportaba al momento de la captura, fue imputado por evasión de personas presas.

El juez Camilo Obrador decretó su prisión preventiva, argumentando que su libertad representa un peligro para la sociedad y existe riesgo de fuga.

El tribunal fijó un plazo de 50 días para desarrollar la investigación, que se mantendrá en secreto, mientras las diligencias continúan para esclarecer todos los detalles de la fuga y la participación de terceros en el hecho.

