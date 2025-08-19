Tras polémica de Karol Lucero: ministra Orellana recuerda que la píldora del día después es gratuita en la atención primaria

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió en sus redes sociales a la polémica que involucra a Karol Lucero y la DJ Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock, quien difundió supuestos mensajes privados del animador.

En ellos, el comunicador le pedía que negara haber tenido un encuentro íntimo y que tomara la pastilla del día después para evitar un embarazo. Para lo anterior, le propuso “irse a medias”.

“Compra eso con despacho para hoy en tu casa, me envías la boleta y te lo transfiero”, habría escrito Lucero, según los pantallazos publicados por Henríquez. Ante la negativa de la DJ de ingerir el fármaco, él replicó: “Como si no tomársela fuera mejor jajajaj”.

Frente a la controversia, Orellana publicó un mensaje en tono pedagógico: “¿Te piden ir a medias? Recuerda que en la atención primaria de salud la píldora del día después es gratis”.

La secretaria de Estado agregó que la salud sexual y reproductiva es un derecho y destacó que el gobierno redujo el precio de seis anticonceptivos de uso frecuente, mejoró la aplicación de la Ley de 3 causales e incorporó nuevas prestaciones a Fonasa.