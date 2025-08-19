;

Tras polémica de Karol Lucero: ministra Orellana recuerda que la píldora del día después es gratuita en la atención primaria

La secretaria de Estado subrayó que la anticoncepción de emergencia es un derecho garantizado.

Martín Neut

Antonia Orellana - Karol Lucero

Antonia Orellana - Karol Lucero / Sebastian Beltran Gaete

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió en sus redes sociales a la polémica que involucra a Karol Lucero y la DJ Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock, quien difundió supuestos mensajes privados del animador.

En ellos, el comunicador le pedía que negara haber tenido un encuentro íntimo y que tomara la pastilla del día después para evitar un embarazo. Para lo anterior, le propuso “irse a medias”.

“Compra eso con despacho para hoy en tu casa, me envías la boleta y te lo transfiero”, habría escrito Lucero, según los pantallazos publicados por Henríquez. Ante la negativa de la DJ de ingerir el fármaco, él replicó: “Como si no tomársela fuera mejor jajajaj”.

Frente a la controversia, Orellana publicó un mensaje en tono pedagógico: “¿Te piden ir a medias? Recuerda que en la atención primaria de salud la píldora del día después es gratis.

La secretaria de Estado agregó que la salud sexual y reproductiva es un derecho y destacó que el gobierno redujo el precio de seis anticonceptivos de uso frecuente, mejoró la aplicación de la Ley de 3 causales e incorporó nuevas prestaciones a Fonasa.

