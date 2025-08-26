Las 10 similitudes en la campaña de Coquimbo Unido con la de un campeón de regiones en el formato de torneos largos / VICTOR HUENANTE

Coquimbo Unido se ha consolidado como el equipo con la primera opción de coronarse con el título del Campeonato Nacional 2025.

Con 12 puntos de ventaja sobre su escolta, la U de Chile, en el puerto pirata crece la ilusión por ganar su primer trofeo en Primera División.

Para encontrar al último equipo de regiones que se impuso en un torneo largo, basta con retroceder al 2023 para recordar lo hecho por Huachipato.

De ahí, hay que dar el salto al 2001, cuando Santiago Wanderers ganó el título de Primera División, el último en formato de torneo largo hasta el cambio a playoffs y luego dos campeones por año que imperó en Chile entre 2002 y 2017 (con la excepción del 2010, por el terremoto que forzó a un torneo largo).

En ADN Deportes encontramos 10 similitudes entre la campaña de Coquimbo Unido y lo hecho por los caturros hace ya 24 años.

1. Racha ganadora

Las nueve victorias seguidas que ha encadenado Coquimbo Unido se acercan a la racha alcanzada por Santiago Wanderers, que en el cierre de su campaña hilvanó diez triunfos seguidos (que fueron 11 considerando el inicio de la temporada 2022).

2. DT chileno

Esteban González comanda al plantel aurinegro en su primera campaña íntegra como entrenador en Primera División, compartiendo nacionalidad con Jorge Garcés, que se consagró con el título dirigiendo a los de Valparaíso.

3. Arquero nacional

Diego Sánchez lidera la portería de Coquimbo Unido, así como Carlos Toro era quien defendía el arco de Santiago Wanderers

4. “9″ extranjero no argentino

En el ataque “pirata” destaca la presencia en el centro del ataque del panameño Cecilio Waterman, quebrando el habitual dominio trasandino entre los centrodelanteros del país. En 2001, los caturros también tenían aquella particularidad, con el uruguayo Silvio Fernández en ofensiva.

5. Atacante “de segunda línea” trasandino

Santiago Wanderers contó en su plantel con el aporte de argentinos de recambio en ofensiva, como Emiliano Romay y Dario Scotto. Coquimbo Unido también tiene dicha variante, en los pies (o cabezazos) de Nicolás Johansen.

6. “10″ clásico

Matías Palavecino es una de las grandes figuras de la campaña de los nortinos, moviendo los hilos del ataque, tal como hacía Jaime Riveros en el plantel caturro de 2001.

7. Un desechado por Colo Colo

En el plantel “pirata” resaltó en las últimas semanas el arribo desde el “Cacique” por parte del extremo Cristián Zavala, situación parecida en la cual llegó a Valparaíso el lateral-volante Alonso Zúñiga, formado en el “Cacique”.

8. Atacantes jóvenes

En Santiago Wanderers destacó la irrupción en ofensiva de Joel Soto, mientras que Coquimbo Unido tiene entre sus juveniles en ataque a jugadores como Benjamín Chandía y Martín Mundaca.

9. Eje extranjero en la zaga

En 2001, Santiago Wanderers tuvo a Héctor Robles como su patrón, apoyado en el colombiano Manuel Valencia. En 2005, Coquimbo Unido tiene como base de su defensa a los argentinos Manuel Fernández y Bruno Cabrera.

10. Hinchada brava

Los dos elencos destacan por el respaldo y popularidad en sus respectivas zonas, con la barra “Al Hueso Pirata” como ícono de los nortinos, así como “Los Panzers” en el cuadro porteño.