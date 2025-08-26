Es oficial: Damián Pizarro le dice adiós a Udinese y tiene nuevo club en Europa

Tal como se había adelantado en las últimas horas, Damián Pizarro concretó su salida de Udinese. El joven delantero chileno fue enviado a préstamo por el club italiano y este martes se oficializó su traspaso al Le Havre, equipo de la Ligue 1 de Francia.

“Un nuevo Ciel&Marine ha sido registrado. Bienvenido a Havre Athletic Club, Damián”, publicó el elenco francés en sus redes sociales, junto con un llamativo video del ex Colo Colo.

El atacante de 20 años llega cedido al conjunto galo, sin opción de compra y por una temporada, donde buscará sumar los minutos que no tuvo en su primer año con el cuadro de Friuli.

En la temporada 2024-25, Pizarro jugó apenas tres partidos oficiales con el primer equipo de Udinese, dos en Serie A y uno en Copa Italia, sin haber registrado goles ni asistencias.

Por otro lado, Le Havre marcha en el antepenúltimo lugar de la Ligue 1, luego de dos fechas disputadas. En la primera jornada cayó 3-1 ante el Mónaco y en la segunda, 1-2 frente al Lens. Ahora, con la llegada de Pizarro, intentará recuperar terreno.