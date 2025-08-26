;

Campeón de América con La Roja debutará como DT en el fútbol amateur

Felipe Gutiérrez fue oficializado para comenzar formalmente su carrera de entrenador.

Carlos Madariaga

Durante enero este año, cuando Cristián Paulucci era parte del Sport Boys de Perú, sorprendió con la inclusión de un nuevo ayudante técnico.

Se trataba nada más y nada menos que del exvolante Felipe Gutiérrez, campeón de América con Chile en 2015, quien ya se había titulado en 2024 como entrenador en el INAF y ahora iniciaba su carrera en un staff técnico.

Tras ello, Cristián Paulucci llegó en mayo a Deportes La Serena, con el formado en la UC también integrado a su equipo de trabajo, pero tomó la decisión de dejar el club en julio.

A un mes de su salida del elenco granate, Felipe Gutiérrez vuelve a sorprender y fue anunciado este martes para tener su primera experiencia como entrenador.

Esto se dará en el fútbol amateur y en el club que vio sus inicios en el fútbol profesional, Quintero Unido, hoy parte de la Tercera División A.

“Te deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa que te ha tocado afrontar. Sabemos que no es fácil, pero confiamos en tu capacidad, experiencia y entrega para sacar adelante este desafío”, expresaron desde la institución a través de un comunicado, apuntando a que Felipe Gutiérrez pueda sacar al club del duodécimo puesto (entre 15 equipos) que integran la categoría.

