IA se suma al debate sobre quién debe ser el nuevo entrenador de Colo Colo y tiene a su predilecto

La interrogante sobre quién debería asumir la dirección técnica de Colo Colo mantiene en vilo a gran parte de la comunidad futbolística del país.

Son varios los nombres que han sonado durante las últimas jornadas e incluso desde Blanco y Negro reconocen que hay muchos más en carpeta que los que salen a la luz.

Entre los profesionales que evalúa el directorio se encuentran los argentinos Pablo Guede, Ramón Díaz, Martín Demichelis, Gustavo Quinteros, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y Gerardo ‘Tata’ Martino, además del paraguayo Francisco ‘Chiqui’ Arce.

En medio de grandes expectativas y muchos rumores, se le preguntó a la Inteligencia Artificial sobre estos nombres, pidiendo un análisis de cada uno de los nombrados y así encaminar a uno hacia Macul.

Si el objetivo es apostar por un proyecto a largo plazo y valorar la utilización de jugadores jóvenes, ChatGPT identifica a Guede y Demichelis como los más destacados.

Al replantear el análisis considerando otras variables, el ranking cambia: Quinteros, Martino, Demichelis y Díaz, en ese orden, se perfilan como las opciones más sólidas.

Gustavo Quinteros destaca por su capacidad para consolidar talentos jóvenes, sobre todo en el ‘Cacique’, donde fue clave para el desarrollo de Damián y Vicente Pizarro, así como en la aparición de Alan Saldivia y Jhordy Thompson.

Por su parte, Martino armó un núcleo Sub 22 en Inter Miami con Diego Gómez y Federico Redondo.

Demichelis trabajó con jóvenes talentos argentinos como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, ahora en Real Madrid y Bayer Leverkusen, mientras que Díaz y Sánchez fueron más selectivos en sus experiencias internacionales.

“Guede, en cambio, fue campeón con Colo Colo ‘aunque en un contexto en el que se priorizó el rendimiento inmediato por sobre la cantera’”, consigna Gemini.

Otro factor que favorece a Quinteros es su manejo de situaciones críticas. “Ya gestionó un escenario límite en el Monumental y salvó la categoría en la Promoción 20. Sabe convivir con presión externa y ruido mediático”, sugiere ChatGPT.

“En un contexto de incertidumbre actual, su liderazgo es un factor de estabilidad”, destaca Gemini. Meta AI añade que “su experiencia en el club y conocimiento del fútbol chileno podrían ser clave para navegar por los problemas dirigenciales y de seguridad que enfrenta la institución”.

Perplexity, por su parte, resalta la “capacidad para imponer disciplina, lo cual es clave para manejar el contexto complejo del club”.

En términos de adaptación al medio, Quinteros vuelve a liderar. “Conoce el club, ganó títulos como el Campeonato 2022 y la Copa Chile 2021. No requiere adaptación al plantel”, afirma ChatGPT.

Gemini concuerda: “Su adaptación sería mínima comparada con los otros candidatos”. Meta AI apunta que su experiencia local y conocimiento del fútbol chileno le dan una ventaja frente a rivales de renombre como Ramón Díaz o Gerardo Martino, cuya adaptación al contexto actual del club es incierta.

“Su prestigio internacional es alto, pero su adaptación al fútbol chileno y a la crisis dirigencial y social del club sería un riesgo”, opina.

En cuanto a planes alternativos, ChatGPT señala a Demichelis como Plan C, aunque advierte que “requiere mayor estabilidad dirigencial para rendir a máximo”.

Gemini, en tanto, alerta que los salarios de Martino y Díaz “podrían ser muy elevados para el presupuesto actual”, mientras que el regreso de Guede “podría reavivar viejos conflictos”.

Por último, Sánchez y Arce, según las evaluaciones de las IA, “no generarían el mismo entusiasmo ni darían la misma sensación de seguridad que Quinteros”. Cabe recordar que al dejar Palestino, Vitamina manifestó su interés en dirigir un club que le exija pelear por el título.

De esta manera, la imagen de Gustavo Quinteros se alza como la predilecta tanto para muchos hinchas y para la inteligencia artificial.