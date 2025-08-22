Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se expresó en la previa al partido entre Colo Colo y Palestino en el marco de la fecha 21 de la Liga de Primera.

Uno de los puntos más relevantes que abordó el dirigente tiene relación con la búsqueda de un nuevo director técnico, lo que mantiene expectante a los albos.

“Estamos trabajando desde el día que salió Jorge Almirón. Estamos trabajando con la gerencia deportiva, con la gerencia general”, comenzó diciendo.

En la misma línea, asegura que “todos los técnicos que han sonado son técnicos buenos, que tienen sus pergaminos”, prometiendo que a medida que haya avances, los irán comunicando.

Un punto que remarcó es que se está trabajando con prioridad en este aspecto, aunque apeló a lo “importante de tener el tiempo adecuado para hacer un análisis correcto, para no equivocarnos”.

“Dentro de ese análisis y tranquilidad que tenemos que tener, también tiene que haber una premura (...) lo importante es tener nuestro técnico lo más rápido posible”, contrastó.

Si bien no descarta ni confirma a ningún entrenador que ha sonado en la prensa y la opinión pública, Aníbal Mosa aseguró que “todos tienen sus posibilidades”. De igual forma, aseguró que “hay varios nombres más de los que se están hablando”.

Dentro de la discusión, un aspecto que siempre se pone sobre la mesa es que el elegido sea conocedor del medio, del fútbol chileno y lo que significa dirigir al ‘Cacique’.

“No sé si sería una prioridad, pero sí un punto extra que podría tener”, aclaró, enfatizando en que “hay nombres que están sonando, que no han tenido ninguna experiencia en el medio local y tienen sus pergaminos”.

De todas formas, hay que tener en cuenta que diversas fuentes cercanas al club han planteado a ADN Deportes que lo ideal sería tener el cargo listo de cara a la disputa de la Supercopa el 14 de septiembre.