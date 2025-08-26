Sin ninguna baja confirmada: Chile suma nuevo convocado para la fecha de Eliminatorias

El pasado viernes 22 de agosto, Nicolás Córdova entregó su nómina como entrenador de la selección chilena para la última fecha de Eliminatorias que se jugará en septiembre.

El también director técnico de La Roja Sub 20 optó por dar fin a la Generación Dorada y presentó una lista de jugadores con un promedio de edad que ronda los 24 años, pensando ya en el proceso rumbo al Mundial 2030.

Pese a que no se ha confirmado ninguna baja hasta el momento, durante la jornada de este martes se confirmó que Daniel González, defensor central de la Universidad Católica, fue convocado.

El formado en Santiago Wanderers ha tenido una gran campaña con los cruzados, asentándose como titular y pieza clave tanto para Tiago Nunes como para Daniel Garnero.

La Roja, ya eliminada de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, disputará sus últimos dos duelos de clasificatorias ante Brasil, el jueves 4 de septiembre, y ante Uruguay, el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional.