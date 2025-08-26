;

Sin ninguna baja confirmada: Chile suma nuevo convocado para la fecha de Eliminatorias

Nicolás Córdova citó a otro defensor central.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / AIZAR RALDES

El pasado viernes 22 de agosto, Nicolás Córdova entregó su nómina como entrenador de la selección chilena para la última fecha de Eliminatorias que se jugará en septiembre.

El también director técnico de La Roja Sub 20 optó por dar fin a la Generación Dorada y presentó una lista de jugadores con un promedio de edad que ronda los 24 años, pensando ya en el proceso rumbo al Mundial 2030.

Pese a que no se ha confirmado ninguna baja hasta el momento, durante la jornada de este martes se confirmó que Daniel González, defensor central de la Universidad Católica, fue convocado.

Revisa también:

ADN

El formado en Santiago Wanderers ha tenido una gran campaña con los cruzados, asentándose como titular y pieza clave tanto para Tiago Nunes como para Daniel Garnero.

La Roja, ya eliminada de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, disputará sus últimos dos duelos de clasificatorias ante Brasil, el jueves 4 de septiembre, y ante Uruguay, el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad