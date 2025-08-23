Fueron hallados en Copiapó: recapturan a los tres reos fugados desde cárcel de Valparaíso

Personal de Carabineros detuvo a los tres reos que se escaparon desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Valparaíso el pasado 14 de agosto.

Se trata de Claudio Fornes, Juan González y Jairo González, los cuales se fugaron usando una cuerda de acero “estilo canopy”, para luego llegar a un vehículo que los esperaba en las inmediaciones del lugar.

Según la información preliminar, los individuos fueron hallados pasadas las 01:00 horas en el sector del peaje El Totoral, en la ciudad de Copiapó, región de Atacama.

La detención “se logró gracias al trabajo conjunto entre el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Local de Valparaíso, lo que permitió desarrollar diligencias tendientes a dar con sus paraderos ”, dijo el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia.