Damián Pizarro define su futuro: dejará Udinese y partirá a préstamo a otro club de Europa
El joven delantero chileno tiene todo acordado para seguir su carrera en la Ligue 1 de Francia.
Damián Pizarro está viviendo sus últimas horas como jugador de Udinese. Tras varios meses de rumores sobre su posible salida, el joven delantero nacional finalmente saldrá a préstamo y seguirá su carrera en otro club de Europa.
Según reportaron diversos medios italianos y el periodista experto en fichajes Gianluca Di Marzio, el cuadro de Friuili, dueño de su pase, tiene todo acordado para que el chileno se convierta en nuevo refuerzo del Le Havre de la Ligue 1.
El atacante de 20 años llegaría cedido al club francés, sin opción de compra y por una temporada, donde buscará sumar minutos tras un primer año casi sin participación en Italia. De hecho, se espera que el acuerdo se haga oficial esta jornada.
Cabe recordar que Udinese fichó a Pizarro desde Colo Colo por cerca de 6,5 millones de euros. Sin embargo, el futbolista no logró ganarse un puesto durante su primera temporada y se marchará sin haber convertido goles ni asistencias.
Durante la temporada 2024-25, el joven delantero jugó apenas tres partidos oficiales con el primer equipo de los “Bianconeri”, sumando un total de 29 minutos entre la Serie A y la Copa Italia.