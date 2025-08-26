;

“Siempre me gustaría volver”: el guiño de Gustavo Quinteros a Colo Colo

En diálogo con ADN Deportes, el ex DT del “Cacique” abordó la opción de retornar al club.

Carlos Madariaga

Cristian Alvarado

Ayer lunes se reunió la Comisión Fútbol de Blanco y Negro para comenzar a definir al reemplazante de Jorge Almirón como DT de Colo Colo.

El miércoles, en reunión de directorio, se podría zanjar cuál de todos los nombres analizados podría ser quien se quede con la dirección técnica del “Cacique”.

Al respecto, según información de ADN Deportes, quien corre con ventaja para asumir la banca sería un viejo conocido del club, Gustavo Quinteros.

Quien ya dirigió al “Cacique” entre 2020 y 2023 genera mayor consenso en el directorio en torno a un ofrecimiento que lo tendría con contrato hasta diciembre de 2026.

ADN Deportes tomó contacto con Gustavo Quinteros ante esta situación, tras lo cual el DT argentino se expresó con mesura.

“Colo Colo para mí es algo muy especial, siempre me gustaría volver”, señaló quien fuera campeón nacional con los albos en 2022, que podría retornar al club en los próximos días si Blanco y Negro llega a acuerdo.

