“Todos empezamos a correr, sin mirar atrás”: testigo vivencial relató la avalancha ocurrida en La Parva

La avalancha ocurrida el sábado 23 de agosto en el centro de esquí La Parva sigue dando de qué hablar, con varios puntos de análisis y cuestionamientos.

Con el pasar de las horas se van esclareciendo algunos detalles y se va recabando mayor información. En este sentido, durante las últimas horas salió a la luz un estremecedor relato de lo sucedido.

Uno de los esquiadores que estuvo en el lugar aseguró que fueron ellos mismos quienes desenterraron a las víctimas atrapadas bajo la nieve, antes de que llegaran los equipos oficiales.

“Desenterramos a varios y estuvimos mucho rato buscando gente con una sonda. Fuimos nosotros, los esquiadores, no era ningún tipo de rescate. Yo estuve 45 minutos y en todo ese rato no llegó ninguna moto de nieve“, relató en conversación con The Clinic.

Hay que recordar que e hecho ocurrió en sectores conocidos como Manantiales y Barros Negros, áreas que, según el testigo, solían utilizarse para esquiar en temporadas pasadas.

“Ese es terreno de la concesión de La Parva. Antiguamente ese lugar lo limpiaban y se esquiaba por ahí. La gente está acostumbrada a ese sector, ese sector es típico, tiene nombre. No es que haya sido un lugar fuera de La Parva”, explicó.

De acuerdo con su relato, el área estaba señalizada como zona prohibida, pero un grupo reducido de personas habría retirado las advertencias, lo que terminó generando confusión entre decenas de esquiadores.

“Deben haber sido aproximadamente 40 personas las que pasaron después”, relató, señalando que no se respetaron las limitaciones.

El momento de la avalancha

El testigo recordó que mientras caminaba junto a otros presentes, una persona pasó esquiando más arriba. Segundos después, la masa de nieve comenzó a desprenderse.

“Lo peligroso de la avalancha es que no suena. Entonces, de un segundo a otro, veo una masa enorme de nieve que se corta y cae. Al principio me costó cachar qué estaba pasando, pero miré al esquiador de al lado mío que se le desfiguró la cara y empezó a correr. Todos empezamos a correr, sin mirar atrás”, narró.

Fue entonces cuando escucharon los gritos desesperados de una mujer que buscaba a su pareja. “Ahí una mujer empieza a gritar desesperada: ‘No está mi pololo, no está mi pololo’”.

“Vimos que había una mano enterrada en la nieve”, recordó. Con una pala de emergencia que llevaba en su mochila, logró desenterrarlo junto a otro esquiador.

Agencia Uno / Diego Martin Ampliar

Críticas al rescate

El esquiador sostuvo que el rescate formal se demoró más de lo esperado. “Después de mucho rato, más de una hora y media después, cerraron el lugar y recién ahí llegó un equipo de rescate de La Parva”.

Asimismo, acusó falta de prevención por parte del centro invernal: “La Parva no hizo mantención de sus canchas, por eso pasó esto. No hizo la correcta mantención de avalancha y tampoco se presentó a tiempo“.

“En una moto de nieve te demoras 3 minutos en llegar. Ahora, su solución es buscar a la gente que estuvo ahí para quitarles el pase de temporada”, cuestionó.

Desde la administración de La Parva, en tanto, aseguraron que sus equipos de seguridad acudieron “de forma inmediata” al lugar del accidente, descartando los cuestionamientos de los testigos.