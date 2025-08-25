;

Tren Santiago–Batuco: así será el nuevo servicio ferroviario urbano (tiempos, estaciones y fechas clave)

El proyecto suma 26 km, 8 estaciones (6 en superficie y 2 subterráneas), conexión con Metro (L3, L5 y L7) y una demanda estimada de 35 millones de pasajeros al año. Operación total: 2030.

Mario Vergara

El nuevo servicio ferroviario urbano conectará la zona norte de la Región Metropolitana con Santiago y proyecta mover más de 35 millones de pasajeros anuales desde cinco comunas a partir de 2030. El área de influencia bordea un millón de personas, con una inversión total estimada de US$950 millones.

Tramo en superficie Mapocho–Batuco: obras y diseño

El contrato vigente cubre el tramo Mapocho–Batuco en superficie, la sección más extensa del proyecto, con 6 estaciones ubicadas en Renca, Quilicura y Lampa. Todas se diseñan con accesibilidad universal, integración urbana y estándares de seguridad.

Principales obras del tramo en superficie

  • Vías segregadas: dos para pasajeros y una para carga.
  • 7 puentes ferroviarios, incluido el Puente Mapocho, hito icónico del trazado.
  • 12 pasos peatonales a distinto nivel (100% de cruces peatonales seguros).
  • 5 pasos vehiculares desnivelados (3 superiores y 2 inferiores), eliminando cruces a nivel.

Proyecto completo: datos clave

  • Longitud: 26 km.
  • Estaciones: 8 (6 en superficie + 2 subterráneas).
  • Demanda estimada: 35 millones de pasajeros/año.
  • Conexión con Metro: L3, L5 y L7.
  • Flota: 10 trenes nuevos de última generación (en fabricación en Chile) con climatización, cámaras, pantallas informativas y accesibilidad universal.
  • Tiempos de viaje: Batuco–Quinta Normal en 26 min (hoy ~1 h 20 min).

Beneficios para las comunas del norte de Santiago

  • Ahorro de tiempo significativo en viajes cotidianos hacia el centro de Santiago.
  • Mayor seguridad vial: cruces a distinto nivel para peatones y vehículos.
  • Intermodalidad con la red Metro (L3, L5, L7), mejorando conectividad y distribución de flujos.
  • Capacidad anual para más de 35 millones de desplazamientos, reduciendo presión sobre buses y automóviles.

Calendario del tren Santiago–Batuco

  • Q4 2025: Licitación tramo soterrado Mapocho–Quinta Normal.
  • Diciembre 2025: Inicio de obras en superficie.
  • 2027: Arribo de nuevos trenes.
  • 2028: Operación parcial Batuco–Quilicura.
  • 2030: Operación total del servicio.

