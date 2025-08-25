Tren Santiago–Batuco: así será el nuevo servicio ferroviario urbano (tiempos, estaciones y fechas clave)

El nuevo servicio ferroviario urbano conectará la zona norte de la Región Metropolitana con Santiago y proyecta mover más de 35 millones de pasajeros anuales desde cinco comunas a partir de 2030. El área de influencia bordea un millón de personas, con una inversión total estimada de US$950 millones.

Tramo en superficie Mapocho–Batuco: obras y diseño

El contrato vigente cubre el tramo Mapocho–Batuco en superficie, la sección más extensa del proyecto, con 6 estaciones ubicadas en Renca, Quilicura y Lampa. Todas se diseñan con accesibilidad universal, integración urbana y estándares de seguridad.

Principales obras del tramo en superficie

Vías segregadas: dos para pasajeros y una para carga.

dos para pasajeros y una para carga. 7 puentes ferroviarios , incluido el Puente Mapocho , hito icónico del trazado.

, incluido el , hito icónico del trazado. 12 pasos peatonales a distinto nivel (100% de cruces peatonales seguros).

(100% de cruces peatonales seguros). 5 pasos vehiculares desnivelados (3 superiores y 2 inferiores), eliminando cruces a nivel.

Proyecto completo: datos clave

Longitud: 26 km.

26 km. Estaciones: 8 (6 en superficie + 2 subterráneas).

8 (6 en superficie + 2 subterráneas). Demanda estimada: 35 millones de pasajeros/año.

35 millones de pasajeros/año. Conexión con Metro: L3, L5 y L7 .

. Flota: 10 trenes nuevos de última generación (en fabricación en Chile) con climatización, cámaras, pantallas informativas y accesibilidad universal .

de última generación (en fabricación en Chile) con . Tiempos de viaje: Batuco–Quinta Normal en 26 min (hoy ~1 h 20 min).

Beneficios para las comunas del norte de Santiago

Ahorro de tiempo significativo en viajes cotidianos hacia el centro de Santiago.

significativo en viajes cotidianos hacia el centro de Santiago. Mayor seguridad vial : cruces a distinto nivel para peatones y vehículos.

: cruces a distinto nivel para peatones y vehículos. Intermodalidad con la red Metro (L3, L5, L7), mejorando conectividad y distribución de flujos.

con la red Metro (L3, L5, L7), mejorando conectividad y distribución de flujos. Capacidad anual para más de 35 millones de desplazamientos, reduciendo presión sobre buses y automóviles.

Calendario del tren Santiago–Batuco