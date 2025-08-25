;

Pensionados recibirán un pago extra mensual desde 2026: revisa los requisitos

El beneficio está diseñado para aumentar la pensión de jubilados que acrediten cotizaciones mínimas.

Javiera Rivera

Bono Invierno 2025

Bono Invierno 2025 / Andrzej Rostek

Uno de los nuevos aportes que trae la Reforma de Pensiones es el Beneficio por Años Cotizados (BAC).

Este pago mensual busca reconocer los años de aportes al sistema previsional, entregando un monto adicional a la pensión que reciben las personas jubiladas.

A diferencia de otros beneficios, este aporte no requiere postulación: se asigna de forma automática a quienes cumplan los requisitos establecidos.

¿Desde qué edad se entrega?

El aporte comenzará a pagarse a partir de enero de 2026 y podrán recibirlo las personas que:

  • Tengan 65 años o más.
  • Estén pensionadas en una AFP o en una compañía de seguros.
  • Registren al menos 10 años de cotizaciones (120 meses) en el caso de las mujeres.
  • Registren al menos 20 años de cotizaciones (240 meses) en el caso de los hombres.

Revisa también

ADN

¿Cuánto dinero entrega el beneficio?

El Beneficio por Años Cotizados se calcula en función del tiempo de aportes:

  • Se otorgan 0,1 UF por cada 12 meses cotizados.
  • Existe un tope de 2,5 UF mensuales, equivalente a 25 años de cotizaciones.

Este monto se suma directamente a la pensión y será pagado de manera automática junto con el ingreso previsional mensual.

¿Desde cuándo se empezará a pagar?

Los pagos del beneficio se realizarán desde enero de 2026 para las personas que ya estén pensionadas y cumplan con la edad y los años de cotización requeridos.

Quienes se pensionen después de esa fecha recibirán el aporte junto con su primera pensión.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad