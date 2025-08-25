Pensionados recibirán un pago extra mensual desde 2026: revisa los requisitos

Uno de los nuevos aportes que trae la Reforma de Pensiones es el Beneficio por Años Cotizados (BAC).

Este pago mensual busca reconocer los años de aportes al sistema previsional, entregando un monto adicional a la pensión que reciben las personas jubiladas.

A diferencia de otros beneficios, este aporte no requiere postulación: se asigna de forma automática a quienes cumplan los requisitos establecidos.

¿Desde qué edad se entrega?

El aporte comenzará a pagarse a partir de enero de 2026 y podrán recibirlo las personas que:

Tengan 65 años o más.

Estén pensionadas en una AFP o en una compañía de seguros.

Registren al menos 10 años de cotizaciones (120 meses) en el caso de las mujeres.

Registren al menos 20 años de cotizaciones (240 meses) en el caso de los hombres.

¿Cuánto dinero entrega el beneficio?

El Beneficio por Años Cotizados se calcula en función del tiempo de aportes:

Se otorgan 0,1 UF por cada 12 meses cotizados.

Existe un tope de 2,5 UF mensuales, equivalente a 25 años de cotizaciones.

Este monto se suma directamente a la pensión y será pagado de manera automática junto con el ingreso previsional mensual.

¿Desde cuándo se empezará a pagar?

Los pagos del beneficio se realizarán desde enero de 2026 para las personas que ya estén pensionadas y cumplan con la edad y los años de cotización requeridos.

Quienes se pensionen después de esa fecha recibirán el aporte junto con su primera pensión.