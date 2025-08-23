;

Centro de esquí explica el motivo de avalancha en La Parva: fue por esquiadores que ingresaron en sector restringido

El alcalde de Lo Barnechea aseguró que se les quitará el ticket para que no puedan volver a subir.

Cristóbal Álvarez

3 de Julio 2014/SANTIAGOFOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

Durante este sábado al mediodía, una avalancha se registró en el centro de esquí La Parva y desde la compañía entregaron los detalles de lo sucedido.

En concreto, aseguraron que el accidente ocurrió luego de que un grupo de esquiadores ingresara a un sector restringido, lo que generó el desprendimiento de nieve en la zona de alta El Muro (Barros Negros).

Según informó el centro a través de un comunicado, el alud impactó a deportistas que transitaban por un traverse cercano, aunque no hubo personas desaparecidas ni lesionadas. Equipos de seguridad y rescate trabajaron en el lugar para verificar el estado de los involucrados.

“Cerca del mediodía hoy, en la zona de alta -El Muro (Barros Negros)- de La Parva, la cual se encontraba debidamente señalizada como área de no ingreso, uno o varios esquiadores ingresaron y provocaron un gran desprendimiento de nieve”, indicó el resort a través de un comunicado.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, señaló que el operativo contó con apoyo del GOPE de Carabineros y confirmó que los esquiadores se encuentran en buen estado.

“Ellos están bien, y se está evaluando la sanción correspondiente por haberse salido de las pistas. Por lo pronto, se les quitará el ticket para que no puedan volver a subir”, indicó.

