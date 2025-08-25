Zamorano revela inédito diálogo con Florentino Pérez cuando Vidal estuvo cerca de llegar al Real Madrid: “Es extraordinario, pero...”

El volante de Colo Colo, Arturo Vidal, estrenó este domingo un nuevo capítulo de su podcast llamado “El Reinado de Vidal”, donde tuvo como gran invitado al histórico delantero nacional, Iván Zamorano.

En la entrevista, “Bam Bam” repasó parte de su exitosa carrera en Europa y recordó una conversación que tuvo con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, cuando el “King” estuvo cerca de fichar por el cuadro merengue.

“Yo cuando me retiro y voy a Madrid en una época, me junto con (Emilio) Butragueño en el estadio, en el Santiago Bernabéu, y había rumores que llegaba Arturo al Madrid”, comenzó relatando Zamorano.

“Me dice ‘va a venir Florentino y me dijo que lo esperaras porque va a venir a saludarte’. Y lo espero, bajamos a la cancha y viene Florentino. Me saludó y digo ‘tengo que preguntarle’", agregó.

En esa línea, el exgoleador chileno reveló el diálogo que tuvo con el mandamás del Real Madrid. “‘Don Florentino, ¿y? Tiene que traer otro chileno, Arturo Vidal, está sonando’. Y me dice, ‘es que cuesta 40 millones nomás, cuando cueste 100 lo traigo’".

Zamorano agregó que le respondió: “Pero cómo es eso, tiene que traerlo ahora”, a lo que Florentino le contestó de vuelta: “Es extraordinario, pero cuando cueste 100″.

Por su parte, Arturo Vidal reconoció que estuvo cerca de llegar al club español en al menos tres oportunidades. “Donde soné fuerte fue en el año que Casemiro llega al Real Madrid. El que tenía que haber llegado era yo, pero como él lo había llevado al Porto, se lo quiso traer, pero el que tenía que llegar ahí era yo”, afirmó.