VIDEO. Se azotó la cabeza: chica reality sufre violenta caída durante competencia con participante de Mundos Opuestos 3

En el adelanto del programa se aprecia el momento en que Vale recibe un fuerte impacto durante una competencia con “La Chilota”.

El avance del capítulo de este lunes 25 de agosto de Mundos Opuestos 3 generó gran revuelo en redes sociales tras mostrar el fuerte accidente que sufrió la participante Valentina “Vale” Concha durante una de las pruebas físicas del reality de Canal 13.

En el registro, difundido en la previa del programa, se observa cómo la modelo sufrió el feroz golpe durante un encuentro con Fernanda Valenzuela, “La Chilota”.

En concreto, las dos competidoras eran parte de una prueba que mezclaba equilibrio con fuerza, cuando en una arremetida de Chilota, Vale se fue contra el borde de la piscina, golpeando fuertemente su cabeza y espalda.

El episodio de este lunes promete ser uno de los más comentados en redes sociales, con la atención puesta en la recuperación y continuidad de la cantante dentro del reality.

