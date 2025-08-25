Ella tiene 22 millones de seguidores en Instagram. Él, 37,7. Ella cumple este lunes 25 años, él celebró sus 18 en julio. Ella es de Argentina, él de España. Ambos son muy famosos en sus áreas y acaban de confirmar que están en pareja.

Hace varias semanas había rumores sobre una relación entre el futbolista Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole. Una relación que el deportista acaba de oficializar al publicar en su cuenta de Instagram una romántica story, que la artista compartió por la misma vía con corazones.

En la foto, ella le toma la mano izquierda y él le agarra por debajo de la cintura durante lo que parece ser la celebración de cumpleaños de Nicole. Una torta rodeada de pétalos, globos y un gran ramo de rosas lo delatan.

Las especulaciones de que había algo más que una amistad entre Yamal y Nicki Nicole —cuyo nombre real es Nicole Denise Cuccose— comenzaron a principios del verano español, según informa El País.

La vida privada de Lamine Yamal y sus relaciones sentimentales han generado muchas noticias, no precisamente deportivas. Hace unas semanas, causó controversia la publicación de unas fotos del futbolista con la influencer Fati Vázquez en Italia.

Por su parte, Nicki Nicole fue pareja del músico mexicano Peso Pluma. Los artistas confirmaron su romance en noviembre de 2023 durante un concierto de la argentina en Ciudad de México. Todo terminó tras revelarse imágenes en que Doble P aparece con otra mujer.