Mundos Opuestos 3: sorpresa por renuncia de conflictiva participante tras cansarse del encierro

Canal 13 ya adelantó que esta semana en Mundos Opuestos 3 no solo habrá un eliminado, sino también una inesperada renuncia. Dos participantes dirán adiós al encierro y ya circulan los nombres de los afectados.

La eliminación confirmada sería la de Roon Antonio. Según las filtraciones del portal Infama, que hasta el momento ha acertado en sus spoilers, enfrentará en el duelo final a Evelyn “Gacela” Ortiz, quien lo derrotará, dejándolo fuera de carrera.

Por otra parte, el sitio de farándula también aseguró que Matilda Helo abandonará el programa de manera voluntaria. La participante, que ingresó junto a José Pablo Saavedra, no habría soportado las duras condiciones del Pasado y optará por dejar el reality.

Desde su llegada, Matilda casi nunca tuvo acceso a los beneficios de la casa del Futuro, salvo en un par de ocasiones donde pudo comer y bañarse.

La mayor parte del tiempo durmió en la paja y con una alimentación muy limitada, situación que se agudizó cuando Atenea decidió no entregar proteínas al equipo Olimpo.

A esto se suma que su equipo no ha conseguido victorias en las competencias y mantiene una convivencia marcada por constantes roces. En el Concejo de todos los tiempos, incluso protagonizó un fuerte enfrentamiento con Eskarcita, lo que reflejará la tensión que atraviesa su grupo.