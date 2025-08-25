Muere a los 42 años reconocida actriz española: participó en premiadas series y películas

A los 42 años falleció la destacada actriz española Verónica Echegui, según confirmó la Unión de Actores y Actrices. La artista se hizo famosa en 2006 gracias a su papel en Yo soy la Juani, de Bigas Lunas, por el que fue nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación.

A lo largo de su trayectoria recibió varias nominaciones a dichos premios: como mejor actriz principal por El patio de mi cárcel (2008) y Katmandú, un espejo en el cielo (2011), y como mejor actriz de reparto por Explota Explota (2020).

Su carrera también trascendió fronteras, participando en producciones internacionales como las series Fortitude, Trust e Intimidad, una producción española que está en Netflix. En 2021 debutó como directora con el cortometraje Tótem loba, con el que obtuvo el Goya a Mejor Cortometraje de Ficción.

Uno de sus trabajos más recientes es Justicia artificial (2024), un thriller político y de ciencia ficción donde interpretaba a la jueza Carmen Costa, enfrentada al dilema de sustituir a los magistrados por inteligencia artificial. Su última aparición fue una serie que se emite en Apple TV+ llamada A muerte.

Su deceso, según medios españoles, se habría producido debido a un cáncer que la obligó a internarse en el hospital 12 de Octubre.