;

Muere a los 42 años reconocida actriz española: participó en premiadas series y películas

La intérprete recibió varias nominaciones a los premios Goya y se hizo famosa por una película de Bigas Lunas.

ADN Radio

Muere a los 42 años reconocida actriz española: participó en premiadas series y películas

Muere a los 42 años reconocida actriz española: participó en premiadas series y películas / Carlos Alvarez

A los 42 años falleció la destacada actriz española Verónica Echegui, según confirmó la Unión de Actores y Actrices. La artista se hizo famosa en 2006 gracias a su papel en Yo soy la Juani, de Bigas Lunas, por el que fue nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación.

A lo largo de su trayectoria recibió varias nominaciones a dichos premios: como mejor actriz principal por El patio de mi cárcel (2008) y Katmandú, un espejo en el cielo (2011), y como mejor actriz de reparto por Explota Explota (2020).

Su carrera también trascendió fronteras, participando en producciones internacionales como las series Fortitude, Trust e Intimidad, una producción española que está en Netflix. En 2021 debutó como directora con el cortometraje Tótem loba, con el que obtuvo el Goya a Mejor Cortometraje de Ficción.

Revisa también:

ADN

Uno de sus trabajos más recientes es Justicia artificial (2024), un thriller político y de ciencia ficción donde interpretaba a la jueza Carmen Costa, enfrentada al dilema de sustituir a los magistrados por inteligencia artificial. Su última aparición fue una serie que se emite en Apple TV+ llamada A muerte.

Su deceso, según medios españoles, se habría producido debido a un cáncer que la obligó a internarse en el hospital 12 de Octubre.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad