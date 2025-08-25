;

Reconocida aerolínea de EE.UU. elimina política y exigirá compra de asiento adicional a pasajeros de talla grande desde 2026

La compañía también implementará asientos asignados y cobrará maletas, medidas que alinean su servicio con el resto de la industria aérea.

Martín Neut

Southwest AIrlines

Southwest AIrlines / Kevin Carter

Southwest Airlines de Estados Unidos, pondrá fin a una de sus políticas más inclusivas. A partir del 27 de enero de 2026 ya no permitirá que pasajeros de talla grande soliciten un asiento adicional sin costo.

En adelante, quienes no quepan en un asiento —tomando como referencia los reposabrazos— deberán adquirir un segundo espacio al momento de la reserva, con reembolsos limitados a casos específicos.

Revisa también:

ADN

La aerolínea, con sede en Dallas, defendió su decisión señalando que “los clientes que invadan el asiento vecino deben adquirir el número necesario de asientos antes del viaje para garantizar la disponibilidad. El reposabrazos es considerado el límite definitivo entre los asientos”.

Medida genera rechazo

El cambio ha generado críticas entre asociaciones y usuarios. Tigress Osborn, presidenta de la Asociación Nacional para el Avance de la Aceptación de la Gordura, lamentó en The New York Times.

“Southwest era el único faro de esperanza para muchas personas gordas que, de otra forma, no habrían volado. Ahora esa luz se ha apagado”.

Además de esta modificación, Southwest eliminará su modelo de asientos sin asignación, implementará reservas numeradas y comenzará a cobrar por maletas documentadas, dejando atrás su conocida campaña “Bags Fly Free”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad