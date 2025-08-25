Reconocida aerolínea de EE.UU. elimina política y exigirá compra de asiento adicional a pasajeros de talla grande desde 2026

Southwest Airlines de Estados Unidos, pondrá fin a una de sus políticas más inclusivas. A partir del 27 de enero de 2026 ya no permitirá que pasajeros de talla grande soliciten un asiento adicional sin costo.

En adelante, quienes no quepan en un asiento —tomando como referencia los reposabrazos— deberán adquirir un segundo espacio al momento de la reserva, con reembolsos limitados a casos específicos.

La aerolínea, con sede en Dallas, defendió su decisión señalando que “los clientes que invadan el asiento vecino deben adquirir el número necesario de asientos antes del viaje para garantizar la disponibilidad. El reposabrazos es considerado el límite definitivo entre los asientos”.

Medida genera rechazo

El cambio ha generado críticas entre asociaciones y usuarios. Tigress Osborn, presidenta de la Asociación Nacional para el Avance de la Aceptación de la Gordura, lamentó en The New York Times.

“Southwest era el único faro de esperanza para muchas personas gordas que, de otra forma, no habrían volado. Ahora esa luz se ha apagado”.

Además de esta modificación, Southwest eliminará su modelo de asientos sin asignación, implementará reservas numeradas y comenzará a cobrar por maletas documentadas, dejando atrás su conocida campaña “Bags Fly Free”.