;

Presidente Boric se lanza contra Trump por intento de controlar contenidos en museos del Smithsonian: “Es inaceptable y un escándalo gigante”

El Mandatario sostuvo que imponer lineamientos oficiales en instituciones culturales es “socavar la democracia” de EE.UU.

Martín Neut

Gabriel Boric - Donald Trump

Gabriel Boric - Donald Trump / VICTOR HUENANTE

El Presidente Gabriel Boric criticó la decisión del gobierno de Donald Trump de ordenar una revisión de las exposiciones del Instituto Smithsonian, medida que obligará a sus museos a modificar en un plazo de 120 días los contenidos considerados “problemáticos” en cuanto a tono e interpretación histórica.

La Casa Blanca comunicó la instrucción la semana pasada y Trump reforzó la postura, acusando a la institución de enfocarse demasiado en los aspectos negativos de la historia estadounidense.

Revisa también:

ADN

“El Smithsonian está FUERA DE CONTROL, donde todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro País, lo mala que fue la Esclavitud y lo poco exitosos que han sido los oprimidos. Nada sobre el Éxito, nada sobre la Genialidad, nada sobre el Futuro”, publicó en redes sociales.

Respuesta desde Chile

Desde Chile, El Presidente Boric rechazó esta intervención política sobre los museos, advirtiendo que un escenario así sería impensado a nivel local.

“Se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea”, escribió en su cuenta de X.

El Mandatario chileno fue más allá y planteó que este tipo de decisiones representan un retroceso democrático: “Eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Trump en Estados Unidos. La democracia en EEUU está siendo socavada día a día”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad