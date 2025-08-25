Presidente Boric se lanza contra Trump por intento de controlar contenidos en museos del Smithsonian: “Es inaceptable y un escándalo gigante”

El Presidente Gabriel Boric criticó la decisión del gobierno de Donald Trump de ordenar una revisión de las exposiciones del Instituto Smithsonian, medida que obligará a sus museos a modificar en un plazo de 120 días los contenidos considerados “problemáticos” en cuanto a tono e interpretación histórica.

La Casa Blanca comunicó la instrucción la semana pasada y Trump reforzó la postura, acusando a la institución de enfocarse demasiado en los aspectos negativos de la historia estadounidense.

“El Smithsonian está FUERA DE CONTROL, donde todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro País, lo mala que fue la Esclavitud y lo poco exitosos que han sido los oprimidos. Nada sobre el Éxito, nada sobre la Genialidad, nada sobre el Futuro”, publicó en redes sociales.

Respuesta desde Chile

Desde Chile, El Presidente Boric rechazó esta intervención política sobre los museos, advirtiendo que un escenario así sería impensado a nivel local.

“Se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea”, escribió en su cuenta de X.

El Mandatario chileno fue más allá y planteó que este tipo de decisiones representan un retroceso democrático: “Eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Trump en Estados Unidos. La democracia en EEUU está siendo socavada día a día”.