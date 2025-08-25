;

¿E.T. a la vista? Estudio revela dónde buscar civilizaciones extraterrestres

La Universidad Estatal de Pensilvania y del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA propone una nueva arista para ver el universo.

Información de

DW

ADN Radio

¿E.T. a la vista? Estudio revela dónde buscar civilizaciones extraterrestres

¿E.T. a la vista? Estudio revela dónde buscar civilizaciones extraterrestres / Getty Images

Durante décadas, los proyectos de búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) han rastreado el cosmos en busca de señales tecnológicas. Detrás de esa tarea está la gran pregunta que científicos de todo el mundo se toman con rigor: ¿estamos solos en el universo?

Ahora, un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania y del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA propone un giro: observar primero nuestras propias transmisiones.

En concreto, analizando cómo nos comunicamos con sondas y róveres, los científicos creen haber encontrado patrones que podrían transformar la búsqueda de civilizaciones alienígenas.

Revisa también:

ADN

El equipo, liderado por el astrónomo Pinchen Fan, revisó dos décadas de registros de la Red Espacial Profunda (DSN) de la NASA, infraestructura que conecta la Tierra con misiones interplanetarias desde antenas en California, España y Australia.

77% de probabilidades

Los datos revelaron que el 79 % de las transmisiones ocurren dentro de un margen de apenas 5 grados del plano orbital terrestre. En la práctica, nuestra huella radioeléctrica se concentra en trayectorias muy específicas.

Marte es el destino más significativo. Durante las conjunciones Tierra-Marte —cuando ambos planetas se alinean— las comunicaciones se intensifican y la probabilidad de interceptar nuestras emisiones llega al 77 %.

En otras palabras, una civilización ubicada en esa posición tendría muchas más oportunidades de detectar nuestras señales que desde un punto aleatorio del espacio.

Detectar transmisiones

Siguiendo esa lógica, los investigadores sugieren enfocar las búsquedas SETI en exoplanetas que transiten frente a su estrella o que estén alineados en el mismo plano orbital, ya que allí sería más factible captar tecnomarcadores.

El estudio calcula que una transmisión típica de la DSN podría ser detectada hasta a 23 años luz de distancia con la tecnología actual, dentro de un radio que incluye 128 sistemas estelares conocidos. “Si las civilizaciones extraterrestres operan redes similares, también podríamos detectar sus transmisiones”, señalan los autores.

Buscar posibles señales

De cara al futuro, el telescopio espacial Nancy Grace Roman permitirá ampliar considerablemente el rango de exoplanetas observables, lo que incrementará las oportunidades de aplicar esta estrategia. Mientras tanto, nuestras señales de radio continúan siendo la huella más visible de la actividad tecnológica humana.

“Los seres humanos estamos en una fase muy temprana de nuestro viaje espacial, y a medida que nos adentramos más en el sistema solar, nuestras transmisiones a otros planetas no harán más que aumentar”, subraya Jason Wright, director del Centro de Inteligencia Extraterrestre de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Este enfoque no asegura encontrar vida inteligente, pero aporta una hoja de ruta cuantitativa sobre dónde y cuándo buscar posibles señales en nuestra vecindad cósmica.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad