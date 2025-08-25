¿E.T. a la vista? Estudio revela dónde buscar civilizaciones extraterrestres

Durante décadas, los proyectos de búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) han rastreado el cosmos en busca de señales tecnológicas. Detrás de esa tarea está la gran pregunta que científicos de todo el mundo se toman con rigor: ¿estamos solos en el universo?

Ahora, un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania y del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA propone un giro: observar primero nuestras propias transmisiones.

En concreto, analizando cómo nos comunicamos con sondas y róveres, los científicos creen haber encontrado patrones que podrían transformar la búsqueda de civilizaciones alienígenas.

El equipo, liderado por el astrónomo Pinchen Fan, revisó dos décadas de registros de la Red Espacial Profunda (DSN) de la NASA, infraestructura que conecta la Tierra con misiones interplanetarias desde antenas en California, España y Australia.

77% de probabilidades

Los datos revelaron que el 79 % de las transmisiones ocurren dentro de un margen de apenas 5 grados del plano orbital terrestre. En la práctica, nuestra huella radioeléctrica se concentra en trayectorias muy específicas.

Marte es el destino más significativo. Durante las conjunciones Tierra-Marte —cuando ambos planetas se alinean— las comunicaciones se intensifican y la probabilidad de interceptar nuestras emisiones llega al 77 %.

En otras palabras, una civilización ubicada en esa posición tendría muchas más oportunidades de detectar nuestras señales que desde un punto aleatorio del espacio.

Detectar transmisiones

Siguiendo esa lógica, los investigadores sugieren enfocar las búsquedas SETI en exoplanetas que transiten frente a su estrella o que estén alineados en el mismo plano orbital, ya que allí sería más factible captar tecnomarcadores.

El estudio calcula que una transmisión típica de la DSN podría ser detectada hasta a 23 años luz de distancia con la tecnología actual, dentro de un radio que incluye 128 sistemas estelares conocidos. “Si las civilizaciones extraterrestres operan redes similares, también podríamos detectar sus transmisiones”, señalan los autores.

Buscar posibles señales

De cara al futuro, el telescopio espacial Nancy Grace Roman permitirá ampliar considerablemente el rango de exoplanetas observables, lo que incrementará las oportunidades de aplicar esta estrategia. Mientras tanto, nuestras señales de radio continúan siendo la huella más visible de la actividad tecnológica humana.

“Los seres humanos estamos en una fase muy temprana de nuestro viaje espacial, y a medida que nos adentramos más en el sistema solar, nuestras transmisiones a otros planetas no harán más que aumentar”, subraya Jason Wright, director del Centro de Inteligencia Extraterrestre de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Este enfoque no asegura encontrar vida inteligente, pero aporta una hoja de ruta cuantitativa sobre dónde y cuándo buscar posibles señales en nuestra vecindad cósmica.