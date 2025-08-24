“NBA 2K26″: estos son los mejores jugadores del esperado videojuego
Ni LeBron James ni Stephen Curry encabezan el título.
Cada vez falta menos para el lanzamiento del NBA 2K26, la nueva y esperada entrega de la exitosa saga gamer de baloncesto.
Son varias las mejoras y actualizaciones que llegan con este nuevo videojuego, prometiendo una gran experiencia.
Pero además de las novedades en el sistema de juego, los modos y el upgrade en los gráficos, la valoración de los jugadores es siempre uno de los puntos más relevantes.
Teniendo en consideración la última temporada y el desempeño de cada basquetbolista, hay varias sorpresas y algunas consagraciones en esta materia.
Como se esperaba, conforme al rendimiento actual ni LeBron James ni Stephen Curry serán los mejores del juego. Tampoco están N°1 Giannis Antetokounmpo ni Luka Doncic.
El primer puesto se lo queda Nikola Jokic. La estrella de Denver Nuggets tendrá una valoración global de 98.
En segundo lugar (según el orden oficial) lo tiene Shai Gilgeous-Alexander también con 98. Y el podio lo cierra Antetokounmpo con 97.
A continuación te dejamos los 15 mejores jugadores del NBA 2K26:
- Nikola Jokic (Denver Nuggets) - 98
- Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) - 98
- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 97
- Luka Doncic (Los Angeles Lakers) - 95
- Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) - 95
- Stephen Curry (Golden State Warriors) - 94
- LeBron James (Los Angeles Lakers) - 94
- Jayson Tatum (Boston Celtics) - 94
- Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) - 94
- Kevin Durant (Houston Rockets) - 93
- Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) - 93
- Anthony Davis (Dallas Mavericks) - 93
- Jalen Brunson (New York Knicks) - 93
- Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) - 93
- Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) - 92