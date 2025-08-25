;

Problemas en la U de Chile: Gustavo Álvarez pierde a un jugador clave para el Superclásico

Según información de ADN Deportes, el jugador se desgarró en el duelo ante Independiente por Copa Sudamericana.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Estamos en semana de Superclásico y las realidades tanto de Colo Colo como de Universidad de Chile no podrían estar más complicadas.

Los azules vienen de no jugar este fin de semana ante Everton por el Campeonato Nacional, luego de que el encuentro fuera reprogramado tras los graves hechos de violencia sufridos por los fanáticos de la U en Avellaneda.

Con el dolor por sus hinchas aún presente, los azules deberán visitar el Estadio Monumental este domingo 31 de agosto y, para aquel compromiso, contarán con otra importante baja.

Según información de ADN Deportes, Gabriel Castellón sufrió un desgarro en el cancelado encuentro ante Independiente. De hecho, en el entretiempo de aquel compromiso fue reemplazado por Christopher Toselli.

Además de la baja del portero, Gustavo Álvarez tampoco podrá contar con Israel Poblete, quien arrastra una lesión desde hace una semana.

Con esto, Christopher Toselli será el arquero titular el domingo en el Superclásico.

