“Siguen con desprolijidades”: exautoridad del gobierno de Boric arremete por polémico tuit del Ministerio de Seguridad

Fue durante la madrugada de este miércoles cuando personal de Carabineros y del Ejército, en coordinación con la Fiscalía, realizó un operativo en Temucuicui, que terminó con cinco detenidos.

Horas después, el Ministerio de Seguridad publicó un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que comparó este procedimiento con lo ocurrido durante el gobierno de Gabriel Boric.

“Mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con cinco detenidos”, señalaba la publicación, en alusión a la fallida visita de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, en marzo de 2022.

“La soberbia es mala consejera”

Si bien el mensaje fue borrado a los pocos minutos de su emisión, no pasó inadvertido. La bancada del Partido Socialista anunció que oficiará a la Contraloría por el polémico tuit.

A las criticas también se sumó el exsubsecretario del Interior del gobierno de Gabriel Boric, Víctor Ramos, quien señaló en la misma red social: “La soberbia es mala consejera y el ministerio de seguridad sigue con desprolijidades”.

El exsubsecretario del Interior, Víctor Ramos | FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

“Me parece excelente que la fiscalía y toda la modernización que se llevo a cabo en el sur sigan dando resultados. Sugiero que puedan revisar operativos que se remontan tres años atrás, 19 de octubre del 2023, donde se lograban resultados similares”, añadió.