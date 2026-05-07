La banca física se contrae en Santiago: Más de 90 sucursales han bajado sus cortinas desde 2024

El paisaje urbano de la Región Metropolitana está viviendo una transformación silenciosa pero acelerada en muchos aspectos y que tienen una implicancia directa en la vida de las personas, al menos tal y como la conocíamos hasta ahora.

Lo que antes eran centros de operaciones financieras con filas de clientes, hoy se están convirtiendo en centros médicos, cafeterías o tiendas de conveniencia.

Según un reciente informe de la consultora Colliers, la digitalización de la banca ha impulsado el cierre de cerca de 90 sucursales de bancos en la capital durante los últimos 18 meses.

Los espacios financieros han volcado sus inversiones hacia el desarrollo de soluciones en línea, buscando una optimización de recursos que permita a los usuarios operar sin necesidad de traslados. Sin embargo, este avance tecnológico tiene un impacto directo en el inventario inmobiliario de la ciudad.

Las cifras de la retirada

La tendencia, que comenzó a agudizarse en 2024, no ha dado señales de tregua. El análisis liderado por Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers, detalla que el parque de oficinas bancarias en Santiago se ha reducido de forma sistemática.

2024: 41 oficinas cerraron sus puertas.

41 oficinas cerraron sus puertas. 2025: Se registraron cerca de 35 cierres.

Se registraron cerca de 35 cierres. 2026: Ya se contabilizan 12 sucursales clausuradas.

Al día de hoy, permanecen aproximadamente 525 sucursales operativas en la capital, pero el pronóstico para el cierre de este año es tajante.

“La proyección es que esta tendencia se mantendrá y para finales de año muy probablemente las sedes bancarias descenderán de las 500 unidades en la capital”, advierte Gleisner.

Banco Estado: La excepción a la regla

En medio de este escenario de repliegue, Banco Estado se posiciona como el único actor que ha decidido ampliar su red física, marcando una clara diferencia.

Entre 2024 y lo que va de 2026, la entidad estatal ha inaugurado cerca de 20 nuevas oficinas a nivel nacional, con un foco importante en la RM.

Actualmente, el ranking de presencia en la capital queda compuesto de la siguiente manera:

Banco Estado: 145 sucursales (Líder absoluto). Banco Santander: 105 unidades (Concentradas en centros de negocios y sector oriente). Banco de Chile: 98 sedes (Con fuerte presencia en Providencia y el eje Alameda). BCI: 82 sucursales.

¿Qué pasa con los locales vacíos?

El destino de estos inmuebles, que promedian los 500 m2, varía según su ubicación. Al tratarse de puntos estratégicos con alto tráfico peatonal, suelen ser absorbidos rápidamente por el sector salud o el retail de conveniencia. Sin embargo, el fenómeno cambia cuando se analiza el centro de la ciudad.

Gleisner explica que, a diferencia de otras zonas, los locales que quedan disponibles en el casco histórico enfrentan mayores dificultades para ser reocupados.

El ejecutivo apunta a que la inseguridad en el sector ha mantenido altas las tasas de vacancia, frenando el interés de nuevos arrendatarios por ocupar los espacios que la banca ha dejado disponibles.