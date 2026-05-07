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El nuevo fenómeno del running llega a Santiago: equipos se enfrentarán por un cupo a una final mundial

La capital de Chile será parte de una competencia global que se disputa en más de 20 ciudades, entre ellas Tokio, Berlín y Ciudad de México.

Daniel Ramírez

El nuevo fenómeno del running llega a Santiago: equipos se enfrentarán por un cupo a una final mundial

El nuevo fenómeno del running llega a Santiago. Se trata de la On Squad Race World Series 2026, una competencia internacional de running en formato relevos, la cual se disputa en más de 20 ciudades, entre ellas Tokio, Berlín y Ciudad de México.

Consiste en una carrera entre equipos de 4 personas que compiten en un circuito cerrado, donde cada integrante debe completar su tramo antes de dar paso al siguiente. Además, existe una regla: cada equipo debe incluir al menos dos mujeres o personas no binarias.

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Esta competencia se realizará el próximo 16 de mayo en Avenida Apoquindo 5421, en la comuna de Las Condes.

El equipo con mejor tiempo en Santiago clasificará directamente a una final internacional en Los Ángeles, donde competirá con representantes de otras ciudades que forman parte del circuito de la On Squad Race World Series.

“On Squad Race se trata de construir y celebrar la cultura del running, y Latinoamérica representa una de las comunidades de runners más dinámicas y de mayor crecimiento en el mundo”, comentó Fiorella Palacios, General Manager de Latinoamérica en On.

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